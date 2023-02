VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Zima sa skončila, do jari ďaleko. Čo nás čaká?

Do konca meteorologickej zimy ostáva ešte desať dní, už teraz je však jasné, že sa zaradí k tým teplejším a najmä nižších polohách jej už dochádza dych. Na druhej strane aj keď bude začiatok víkendu spojený s výrazným oteplením a prudkým vetrom, bolo by predčasné tešiť sa z jari. Sneh a mrazy ešte môžu prekvapiť.





„Už teraz môžeme povedať, že tohtoročná zima, teda obdobie od decembra do februára, bude patriť medzi tie mierne. Prognostické modely totiž do konca februára neavizujú nejaké výrazné ochladenie. Od západu by k nám mal prúdiť striedavo chladnejší a teplejší morský vzduch a február ako celok by mal skončiť v pásme okolo dlhodobého priemeru. Január však bol teplotne mimoriadne nadnormálny, v dôsledku čoho sa aj tohtoročná zima zaradí medzi teplotne silne nadnormálne. Jej kladná odchýlka od dlhodobého priemeru dosiahne pravdepodobne asi 2 až 3 °C,“ vysvetlil klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, v minulosti sa vyskytli už aj teplejšie zimy, napríklad najteplejšia zima 2006/2007 mala kladnú odchýlku až 4 °C od dlhodobého priemeru. Zima so zápornou teplotnou odchýlkou sa naposledy vyskytla v roku 2017. Všetky ďalšie zimy odvtedy skončili ako teplotne nadnormálne.Navyše si zrejme zimu 2022/2023 celkom inak zapamätajú obyvatelia horských oblastí a iný dojem zanechala v nížinách. „Aj keď tohtoročná zima na juhozápadnom Slovensku sklamala a na niektorých miestach bola takmer celá bez súvislej snehovej pokrývky, na strednom a severnom Slovensku si v druhej polovici zimy užili snehu neúrekom. Tohtoročná zima teda ukázala všetky svoje tváre, pričom v jednotlivých regiónoch Slovenska mala rôzne podoby. Niekde pripomínala skorú jar, inde snehová kalamita spôsobila vážne problémy v doprave a energetickej sieti,“ dodal Matejovič.Naozaj rozmanité bolo aj počasie v posledných dňoch, keď napríklad vo štvrtok ráno v Bratislave na letisku klesla teplota vďaka inverzii na mínus 4 stupne Celzia, no na Skalnatom Plese sa blížila k hodnote štyroch stupňov na nulou. Piatkový večer, takisto kvôli inverzii, priniesol paradox, keď opäť na letisku v hlavnom meste namerali mráz mínus 2 °C, no na Kolibe bolo 4,8 °C. Aj takúto podobu môže mať rýchle striedanie vplyvu rôznych vzduchových hmôt.„Napriek tomu, že zima skončila ako teplotne nadnormálna, neznamená to, že sa definitívne lúči. Výraznejší vpád studeného, pôvodom arktického vzduchu, sa môže vyskytnúť aj v marci alebo apríli. Tak tomu bolo napríklad počas jari 2021, kedy sa v priestore strednej Európy po miernej zime vytvorila studená anomália. Z toho sa síce však nedá automaticky vyvodiť, že aj tohtoročná jar bude mať podobný charakter, s príležitostnými vpádmi studeného vzduchu však treba rátať,“ doplnil klimatológ Pavel Matejovič.

PONDELOK 20. 2. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené.

Minimálna teplota: 4° až -6°C

Maximálna teplota: 0° až 6°C

S vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 21. 2. 2023

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 7° až 0°C

Maximálna teplota: 5° až 13°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 22. 2. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 8° až 0°C

Maximálna teplota: 5° až 14°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23. 2. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené.

Minimálna teplota: 6° až -1°C

Maximálna teplota: 4° až 11°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



PIATOK 24. 2. 2023

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 2° až -4°C

Maximálna teplota: -1° až 6°C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk