Kosová polarizáciu medzi sudcami nevníma, verejnosť chce presvedčiť o jednotnosti justície

26.12.2024 (SITA.sk) - V slovenskom súdnictve na rozdiel od zvyšku spoločnosti nevidno polarizáciu a sudcovia sú jednotní. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatovala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová . Ako ďalej uviedla, tento stav súvisí aj s tým, že sudcovia majú veľmi veľa práce.„Ja viem, že občania to neradi počujú a že za posledné štyri roky sa vytvorilo zdanie, že sudcovia sú korupční a nič nerobia, sú leniví. Nie je to ale reálne tak,“ zdôraznila Kosová. Zároveň dúfa, že sa jej podarí verejnosti ukázať, že opak je pravdou.„Nehovorím, že sa nenájdu nejakí, ktorí nepracujú celkom presne, ako by mali, ale to máte v každej oblasti, v každom zamestnaní, v každom odvetví, nikto nie je 100 percent. Alebo že by sudcovia nerobili chyby, to tiež nie je pravda samozrejme, ale nejakú polarizáciu určite nevnímam, čo komunikujem aj s predsedami súdov aj s jednotlivými sudcami,“ vysvetlila Kosová.Šéfka súdnej rady doplnila, že komunikácie so sudcami vedie či už na formálnej alebo neformálnej úrovni, keďže v justícii pôsobí 30 rokov. „Takže žiadnu takúto polarizáciu tam medzi sudcami určite necítiť,“ dodala predsedníčka súdnej rady.