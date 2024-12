Na Slovensku bolo tento rok pre povodne vyhlásených 35 mimoriadnych situácií, najkritickejšie boli záplavy v septembri

26.12.2024 (SITA.sk) - Z dôvodu povodní bolo na Slovensku zatiaľ tento rok vyhlásených spolu 35 mimoriadnych situácií. Vyplýva to z údajov Ministerstva vnútra SR z obdobia od januára do konca novembra. Na rozdiel od mimoriadnej udalosti, mimoriadnu situáciu vyhlasuje starosta alebo primátor na území obce alebo mesta, prípadne predseda okresného úradu pre nejaké konkrétne územie.Bežnú mimoriadnu udalosť riešia zložky integrovaného záchranného systému. Ak sú na riešenie potrebné ďalšie sily a prostriedky, vyhlasuje sa mimoriadna situácia. Tento rok v rámci verejnosti rezonovali predovšetkým povodne na západe a juhozápade Slovenska zo septembra tohto roku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč Smer-SD ) ešte v septembri výšku spôsobených škôd odhadol na úrovni okolo 20 miliónov eur.Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zároveň v septembri po stretnutí s predsedami vlád Slovenska, Poľska, Česka a Rakúska oznámila, že krajiny strednej Európy postihnuté povodňami dostanú viac ako desať miliárd eur zo zdrojov Európskej únie . Podľa Tákáča sa financie na Slovensku mali využiť jednak na opravu škôd, ktoré spôsobili povodne, ale zároveň aj na vodozádržné opatrenia, ktoré majú do budúcnosti zabrániť zopakovaniu takejto situácie.