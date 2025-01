Kosová: Správa o stave právneho štátu na Slovensku obsahovala viacero neprávd

Ústavná sťažnosť Čaputovej

3.1.2025 (SITA.sk) - Správa o stave právneho štátu na Slovensku, ktorú v roku 2024 vydala Európska komisia , obsahovala viacero neprávd. Ako v rozhovore pre agentúru SITA zdôraznila predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová , išlo napríklad o časť týkajúcu sa paragrafu 363 Trestného poriadku.„My sme tam museli jasne odkazom na právnu úpravu vysvetľovať, že nie je pravda, že ak generálny prokurátor rozhodne podľa paragrafu 363, že nemusí byť to rozhodnutie odôvodnené, že nie je pravda, že je to až po podaní obžaloby," uviedla Kosová.V správe sa podľa nej tiež uvádza, že Ústavný súd SR zatiaľ nerozhodol o ústavnej sťažnosti prezidentky, ktorou sa domáha posúdenia ústavnosti využívania paragrafu 363, čo nie je pravda. Zuzana Čaputová sa totiž domáhala, aby ústavný súd rozhodol o jej oprávnení vyžadovať podklady od generálneho prokurátora na to, aby mohla na neho podať disciplinárny návrh.„To nebola ústavná sťažnosť ohľadne vysvetlenia paragrafu 363 a medzičasom vieme, čo jej ústavný súd odpovedal, že na toto nemá právo," zdôraznila Kosová. Európska komisia podľa nej tiež tvrdila, že v súvislosti s kontrolou prideľovania spisov odstúpil predseda Špecializovaného trestného súdu „Vôbec to nemalo žiaden súvis s kontrolou prideľovania spisov," zdôraznila Kosová.Ďalšie nepravdy v správe sa podľa šéfky súdnej rady týkali napríklad reformy súdnej mapy.„Nerozumeli sme tomu, ako mohla hodnotiaca komisia, Európska komisia dospieť k záveru, že reformovaná súdna mapa, ktorá bola účinná od 1. júna 2023, vo všeobecnosti funguje dobre a vychádzali pritom zo stránky Ministerstva spravodlivosti z roku 2021 až 2023. Čiže to boli absolútne nekorektné informácie, keď sa tá správa dávala dokopy v marci 2024, keď už trištvrte roka nefungovali súdy, práve naopak," upozornila Kosová.Európska komisia podľa Kosovej navyše nekonzultovala správu so súdnou radou ako tvrdila. „Vtedajší eurokomisár Didier Reynders sa rozprával s Janom Mazákom (bývalý predseda rady, pozn. SITA). Boli roky, keď my sme ani nevedeli, kedy sa stretli, aké informácie dostal od pána Mazáka," upozornila Kosová s tým, že ak sa tvrdí, že EK reflektovala stanoviská súdnej rady, nie je tomu tak.„Naopak, my sme boli donútení k tomu, že sme museli deviati členovia súdnej rady zaslať stanovisko Európskej komisii ešte počas prípravy tej správy o právnom štáte, pričom, aj keď v ňom tá správa odkazuje na naše stanovisko, tak obsah tej časti je úplne v rozpore s tým, čo sme my uviedli," dodala Kosová.