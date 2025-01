STVR podľa Rózsu sabotovala premiéru novej úpravy hymny, skladateľ reagoval aj na kritické komentáre verejnosti

Živé prevedenie

3.1.2025 (SITA.sk) - Hudobník, skladateľ a dirigent Oskar Rózsa vyslovil podozrenia zo sabotáže premiéry novej úpravy hymny, ktorá odznela na prelome rokov 2024 a 2025 v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).„Nakoľko sa potvrdila moja zlá predtucha, že sa niekto, koho je asi nutné navštíviť s nožnicami na plech, a lepšie sa mu pozrieť na nechty, pokúsi sabotovať premiéru a poškodiť výslednú kvalitu zvuku, posielam vám nahrávku priamo odo mňa, tak, ako má znieť,“ napísal na sociálnej sieti Telegram Rózsa, ktorý je autorom nového aranžmánu štátnej hymny. Zverejnil tam i nahrávky. Verejnoprávny telerozhlas akúkoľvek sabotáž či zasahovanie do zvukovej stopy odmieta.„Slovenská televízia a rozhlas vylučuje akúkoľvek sabotáž novej hudobnej verzie štátnej hymny SR, ktorá bola na televíznych obrazovkách a rozhlasových okruhoch STVR odvysielaná v premiére hneď po silvestrovskom odpočítavaní príchodu nového roka. STVR do zvukovej stopy nijako nezasahovala. V interných kapacitách STVR sme vytvorili obrazovú zložku, videoklip s krásami Slovenska,“ uviedla pre agentúru SITA Andrea Pivarčiová , poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie STVR Premiéru v živom prevedení mala nová úprava štátnej hymny na Nový rok, počas novoročného koncertu v Slovenskej filharmónii. Na ňom sa zúčastnila i ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).„Ja sama som mala zimomriavky po celom tele, ale aj na duši. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úžasnom predstavení,“ napísala šéfka rezortu kultúry na sociálnej sieti na margo novej úpravy hymny.Rezort kultúry avizoval novú úpravu štátnej hymny na jeseň tohto roka, podľa jeho vyjadrení by mala byť po zmene viac symfonická, monumentálna a nápaditá, zároveň by mala nová úprava hymnu väčšmi priblížiť mladým ľuďom. Nový aranžmán stál podľa zverejnenej zmluvy 46 500 eur, ktoré zahŕňajú 20-tisícovú autorskú odmenu za vytvorenie diela, ostatok je odmena za vyhotovenie zvukového záznamu. Suma ale podľa zmluvy nezahŕňa odmeny pre hudobníkov a spevákov.Nová úprava hymny zožala po premiére kritiku časti odbornej aj laickej verejnosti, kritizovaný bol už zámer o jej zmenu, na čo Rózsa v minulosti vo videu na sociálnej sieti reagoval tak, že nová verzia hymny je určená len pre určitú časť obyvateľstva, zároveň uviedol smerom ku kritikom, že „váš čas sa radikálne kráti“.„Môj osobný príbeh s hymnou už bude asi navždy poznačený gučou v hrdle a slzami v očiach, s tým sa nedá nič robiť. Beriem, prijímam,“ napísal tiež Rózsa po premiére hymny. Zdôraznil, že nikdy nechcel nikomu nič vnucovať, ani nechcel ničomu poškodiť, dodal, že čo sa podarilo alebo nepodarilo ukáže až čas. „A s tým, pre koho vlastne nová úprava je, respektíve nie je, som mal opäť pravdu, ospravedlňujem sa,“ napísal ďalej.Rózsa prišiel s návrhom na nový aranžmán štátnej hymny už v minulosti, v roku 2011 ho predložil ministerstvu kultúry . Ako rezort kultúry pred časom uviedol, s nápadom na úpravu hymny prišli v minulosti aj iní hudobníci a skladatelia, oficiálny projekt úpravy bol ale zrealizovaný až teraz. Na novej úprave Rózsa spolupracoval so Slovenskou filharmóniou , Bratislavským chlapčenským zborom a Detským zborom Slovenského rozhlasu. Zmenil sa aranžmán, no text a nápev ostali rovnaké.