|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Kosová: Sudcovia nerozhodujú, ako sa im chce. Pod každým rozhodnutím sú podpísaní
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová nesúhlasí s naratívnom, že sudcovia rozhodujú podľa toho, ako sa im chce. Ako ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová nesúhlasí s naratívnom, že sudcovia rozhodujú podľa toho, ako sa im chce. Ako zdôraznila v rozhovore pre agentúru SITA, každý sudca sa pod svoje rozhodnutie podpisuje. To zároveň môže byť podrobené kontrolným mechanizmom.
Pokiaľ ide o problematiku prieťahov v konaní, existujú podľa Kosovej prieťahy subjektívne a objektívne. Napríklad reforma súdnej mapy podľa nej spôsobila obrovské objektívne prieťahy, lebo sa prehadzovali spisy medzi rôznymi súdmi. „Zodpovedá za to vždy štát,“ uviedla Kosová.
Ak sa však preukáže, že konkrétny sudca mal subjektívne prieťahy, na rozdiel od politikov majú sudcovia osobnú zodpovednosť a zhmotní sa im to. „To znamená, že ak je konštatovaný subjektívny prieťah, ktorý spôsobil sudca tým, že len tak nerozhodoval, tak za to platí finančne. To, čo nám povie ústavný súd, to sa zosobní tomu sudcovi. To u politikov nemáte a nikdy to neprijali,“ zdôraznila šéfka súdnej rady.
Kosová tiež pripomenula, že agenda prieťahov konaní by mala prejsť z Ústavného súdu SR na všeobecné súdy. Návrh tejto zmeny však hodnotí ako zle pripravený. „Pretože zahltíme tie krajské súdy a správne súdy,“ doplnila s tým, že súdy sa momentálne boria ešte s chaosom po reforme súdnej mapy.
Zdroj: SITA.sk - Kosová: Sudcovia nerozhodujú, ako sa im chce. Pod každým rozhodnutím sú podpísaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokiaľ ide o problematiku prieťahov v konaní, existujú podľa Kosovej prieťahy subjektívne a objektívne. Napríklad reforma súdnej mapy podľa nej spôsobila obrovské objektívne prieťahy, lebo sa prehadzovali spisy medzi rôznymi súdmi. „Zodpovedá za to vždy štát,“ uviedla Kosová.
Ak sa však preukáže, že konkrétny sudca mal subjektívne prieťahy, na rozdiel od politikov majú sudcovia osobnú zodpovednosť a zhmotní sa im to. „To znamená, že ak je konštatovaný subjektívny prieťah, ktorý spôsobil sudca tým, že len tak nerozhodoval, tak za to platí finančne. To, čo nám povie ústavný súd, to sa zosobní tomu sudcovi. To u politikov nemáte a nikdy to neprijali,“ zdôraznila šéfka súdnej rady.
Kosová tiež pripomenula, že agenda prieťahov konaní by mala prejsť z Ústavného súdu SR na všeobecné súdy. Návrh tejto zmeny však hodnotí ako zle pripravený. „Pretože zahltíme tie krajské súdy a správne súdy,“ doplnila s tým, že súdy sa momentálne boria ešte s chaosom po reforme súdnej mapy.
>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Kosová: Sudcovia nerozhodujú, ako sa im chce. Pod každým rozhodnutím sú podpísaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Demokrati podali trestné oznámenie na hnutie Brat za brata, poukazujú na sfalšovanú proruskú petíciu
Demokrati podali trestné oznámenie na hnutie Brat za brata, poukazujú na sfalšovanú proruskú petíciu