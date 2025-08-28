|
Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
|Denník - Správy
28. augusta 2025
Demokrati podali trestné oznámenie na hnutie Brat za brata, poukazujú na sfalšovanú proruskú petíciu
Opozičná politická strana Demokrati podala trestné oznámenie pre zjavne sfalšovanú petíciu, ktorú ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Opozičná politická strana Demokrati podala trestné oznámenie pre zjavne sfalšovanú petíciu, ktorú organizovalo hnutie Brat za brata s cieľom zrušiť protiruské sankcie. Zároveň kritizuje, že vo veci doteraz orgány činné v trestnom konaní nepodnikli žiadne kroky. V tejto súvislosti Demokrati žiadajú vládu a bezpečnostné zložky, aby venovali hnutiu pozornosť, a to pre ich aktivity, ktoré vážne ohrozujú občanov.
"V súvislosti s aktivitami organizácie Brat za brata sme očakávali aktivitu generálnej prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní. Vidíme hajlovanie, propagáciu komunistických symbolov, vyhrážajú sa novinárom, falšujú podpisy k referendu a zoznam pokračuje ďalej. Je tu vážne podozrenie na prepojenie na cudziu moc s cieľom destabilizovať náš systém. No od zodpovedných orgánov je hrobové ticho," vyhlásil podpredseda strany Juraj Šeliga.
Zároveň sa pýta, kde sú teraz tí, čo toľko hovoria o štátnom prevrate. "Teraz by mali konať a nie pri neexistujúcich štátnych prevratoch a pučoch alebo akože teroristoch z gruzínskych légií," skonštatoval Šeliga.
Činnosť hnutia Brat za brata podľa bezpečnostnej expertky Demokratov Moniky Podhorány Masarikovej vykazuje všetky známky takzvaného hybridného pôsobenia.
"Ich aktivity popierajú naše členstvo v európskych a aliančných štruktúrach, predstavitelia organizácie majú úzke prepojenia na režim, ktorý predstavuje celospoločenskú hrozbu a ich ostatné konanie už dávno malo orgány činne v trestnom konaní povzbudiť k tomu, aby sa bližšie pozreli na ich fungovanie," uviedla.
Zároveň upozorňuje, že vo veciach, ktoré sa týkajú ohrozenia predstaviteľov vládnej koalície, veľmi správne ihneď konajú orgány štátu. "No ak ide o ohrozenie občanov, vláda jednoducho nekoná," povedala Podhorány Masariková a vyzvala najmä bezpečnostné zložky, aby zodpovedne pristupovali k celej veci a podrobne nielen monitorovali aktivity hnutia, ale tiež urobili adekvátne kroky na zamedzenie šírenia škodlivej propagandy, a po novom aj nebezpečných vyhrážok.
Právnik a okresný predseda strany Demokrati v Brezne Michal Dolňan zdôraznil, že v jeho domovskom meste sa pod petíciu Brat za brata za zrušenie protiruských sankcií podpísalo viac ako 10-tisíc oprávnených voličov mesta, pričom oprávnených sa podpísať je okolo 12-tisíc ľudí.
"Domnievame sa, že mohlo dôjsť k úniku z databázy či už centrálneho registra obyvateľov, miestnej alebo štátnej správy. Prezident Peter Pellegrini toto zjavné sfalšovanie petície okomentoval, no nemáme vedomosť o tom, že by vo veci aj niečo urobil," doplnil.
Proruské motorkárske združenie Brat za brata v Prezidentskom paláci odovzdalo petičné hárky za referendum o zrušení protiruských sankcií s viac ako 450-tisíc podpismi. Ako vtedy informoval spravodajský portál Aktuality.sk, petíciu sprevádzalo viacero pochybností. Nebolo napríklad jasné, ako sa motorkárom za relatívne krátky čas podarilo vyzbierať tak veľa podpisov.
"Petíciu Brat za brata spochybnil bývalý člen zoskupenia Rastislav Bočan, ktorého po viacerých nezhodách vyhodili. Vo videu, ktoré Bočan zverejnil, tvrdí, že podpisy nesedia," uviedli v marci Aktuality.sk. Podľa portálu združenie pripustilo, že podpisy zbierali v rómskych osadách. Prezident Peter Pellegrini sa petíciou nakoniec nezaoberal, keďže neobsahovala žiadnu referendovú otázku.
Prezident zároveň v júni upozornil, že človek s prístupom do otvorenej databázy obyvateľov SR môže s podporou umelej inteligencie v rozsahu niekoľkých týždňov odovzdať na prvý pohľad dôveryhodné hárky s dostatočným počtom podpisov na vyhlásenie referenda o akejkoľvek otázke.
V tejto súvislosti poukázal na to, že kancelária prezidenta nemá oficiálne oprávnenie skúmať pravosť podpisov na hárkoch. Jediné oprávnenie, ktoré má, je skúmať, či sú hárky vyplnené správne a obsahujú potrebné údaje a podpisy.
