Kosovčanov, ktorí sa pridali k islamistom, prijala krajina naspäť

Priština 20. apríla (TASR) - Kosovo v sobotu repatriovalo zo Sýrie 110 svojich občanov. Išlo prevažne o manželky a deti džihádistov, ktorí odišli bojovať do sýrskej občianskej vojny, informovala agentúra AFP.Súčasťou skupiny boli aj štyria dospelí muži, ktorých okamžite po prílete do Prištiny obvinili z účasti na vojnovom konflikte v zahraničí. V prípade usvedčenia im hrozí až 15 rokov väzenia.Členov skupiny previezli do detenčného centra, kde zvyčajne umiestňujú migrantov. Navrátilcov následne podrobia zdravotným vyšetreniam. Niektoré zo žien a detí zrejme trpia vážnymi traumami.Kosovský prezident Hashim Taci vyzval príbuzných repatriantov, aby im pomohli s reintegráciou do spoločnosti. Približne 1,8-miliónové Kosovo malo spomedzi európskych krajín proporčne najvyšší počet džihádistov, ktorí odišli bojovať do Iraku a Sýrie. Väčšinu, zhruba 90 percent obyvateľov Kosova, tvoria moslimovia.Kosovské orgány uvádzajú, že v radoch extrémistických skupín v Sýrii a Iraku pôsobilo dovedna okolo 300 občanov Kosova. Mnohých z nich tam nasledovali aj manželky a deti.Približne 70 Kosovčanov bolo v Sýrii zabitých a 120 sa vrátilo naspäť do vlasti, kde ich väčšinou hneď po príchode zatkli. Podľa odhadov by sa malo v Sýrii stále nachádzať okolo 30 bojovníkov z Kosova a 50 kosovských žien a detí.Sobotňajšia repatriácia sa uskutočnila za pomoci Spojených štátov. Tie návrat kosovských občanov privítali a uviedli, že príklad Prištiny by mali v tomto smere nasledovať aj ďalšie krajiny.Mnohé štáty sa totiž s návratom svojich občanov z vojnových zón v Sýrii vôbec neponáhľajú. Okrem bezpečnostných faktorov repatriácie nezriedka komplikuje aj negatívny postoj domácej verejnosti.