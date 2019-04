Zatkli muža, ktorého spájajú s vlámaním sa na veľvyslanectvo KĽDR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. apríla (TASR) - Orgány Spojených štátov zatkli bývalého príslušníka americkej námornej pechoty, ktorého spájajú so "záhadným" prípadom vlámania ozbrojenej skupiny do priestorov veľvyslanectva Severnej Kórey v španielskom hlavnom meste Madrid. Tlačová agentúra DPA to uviedla v sobotu s odvolaním sa na článok amerického denníka Washington Post.Nemenovaného muža mali po zatknutí v piatok predviesť pred súd v kalifornskom Los Angeles. Podľa zverejnených údajov sa predpokladá, že ide príslušníka zoskupenia Free Joseon, ktoré vyzýva na zosadenie severokórejského vodcu Kim Čong-una.Desaťčlenná ozbrojená skupina vnikla 22. februára do priestorov veľvyslanectva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) v Madride, kde spútala a zbila jeho zamestnancov. Páchateľom sa následne podarilo utiecť s ukradnutými počítačmi a dokumentmi.Vlámanie sa odohralo iba niekoľko dní pred druhým stretnutím Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutočnilo vo vietnamskom Hanoji. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí označilo tento incident za, za ktorým stál sčasti americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov reagovalo, že Washington s prípadom nemá nič spoločné.Zoskupenie Free Joseon, používajúce tiež názov Cheollima Civil Defence, sa prihlásilo v marci k zodpovednosti za tento čin a uviedlo, že získané informácieposkytlo FBI.Vo vyhlásení na svojej internetovej stránke tiež vyjadriloz toho, že americké ministerstvo spravodlivosti vydáva na občanov Spojených štátov zatykače, ktorých základom sú trestné oznámenia zo strany Severnej Kórey.upozornilo zoskupenie v narážke na prípad amerického študenta Otta Warmbiera zadržaného v Severnej Kórei.