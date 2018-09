Kosovo chce dosiahnuť dohodu so Srbskom do budúcej jari

Na archívnej snímke kosovský parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bled 12. septembra (TASR) - Kosovská vláda dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť dohodu o normalizácii vzťahov so Srbskom najneskôr do jari budúceho roku. Pre agentúru Reuters to v utorok povedal kosovský vicepremiér Enver Hoxhaj, ktorého citovala agentúra Reuters.Zároveň však zdôraznil, že Priština podpíše s Belehradom len takú dohodu, ktorej súčasťou bude uznanie Kosova. Dohoda o komplexnej normalizácii vzťahov oboch krajín je podmienkou ich prípadného vstupu do Európskej únie." odpovedal Hoxhaj na otázku agentúry Reuters, kedy očakáva dosiahnutie predmetnej dohody. Jeho vyjadrenie zaznelo v slovinskom Blede, kde sa kosovský vicepremiér zúčastnil na medzinárodnom fóre venovanom západnému Balkánu.Kosovská vláda však podľa Hoxhaja podpíše so Srbskom len takú dohodu, ktorá bude zahŕňať aj uznanie Kosova. "" prízvukoval vicepremiér podľa agentúry AP.Nevylúčil pritom ani možnosť, že by sa obe krajiny mohli dohodnúť aj na výmene niektorých území.Rozhovory medzi Srbskom a Kosovom, ktoré sprostredkuje EÚ, prebiehajú už od roku 2013, avšak zatiaľ zaznamenali len malý pokrok.Posledný pokus o rokovania sa uskutočnil minulý piatok (7.9.) v Bruseli. Prezident Srbska Aleksandar Vučič sa tam však odmietol osobne stretnúť s kosovským prezidentom Hashimom Thacim. Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová sa s každým z nich napokon stretla osobitne. Ďalšie kolo rozhovorov by malo prebehnúť koncom septembra.