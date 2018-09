Šéf OSN A. Guterres varoval pred krviprelievaním v sýrskom Idlibe

Antonio Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres apeloval na všetky strany zainteresované v sýrskom konflikte, aby zamedzili krviprelievaniu v provincii Idlib, ktorá je poslednou baštou povstalcov, a aby zaistili ochranu tamojších civilistov.Guterres varoval, že hroziaca veľká ofenzíva sýrskych vládnych síl a ich spojencov na povstalecké pozície v IdlibeŠéf svetovej organizácie priznal, že súčasná situácia v Idlibe je neudržateľná a že v tejto oblasti nemožno tolerovať prítomnosť teroristických skupín.Podľa neho je však potrebné vynaložiť všetky sily na to, aby sa našiel spôsob, ako izolovať teroristov a súčasne ochrániť životy civilistov. V oblasti ovládanej vzbúrencami žije približne 2,9 milióna ľudí.Guterres v tejto súvislosti špeciálne apeloval na Rusko, Irán a Turecko, ktoré sú garantmi takzvaného astanského mierového procesu zameraného na ukončenie vojny v Sýrii. Prezidenti týchto troch krajín sa na piatkovom summite v Teheráne nedokázali dohodnúť na uzavretí prímeria v Idlibe.Povstalecké územie na severozápade Sýrie je v súčasnosti terčom intenzívneho ostreľovania sýrskych vládnych síl a ich spojencov, ktoré by mohlo byť prípravou na mohutnú ofenzívu. Tá by mohla vyhnať z domovov až 800.000 ľudí.