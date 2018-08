Kosovo vymenovalo za sudcu ústavného súdu trestne stíhaného Srba

Kosovský prezident Hashim Thaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 9. augusta (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci vymenoval za sudcu ústavného súdu osobu, ktorá utiekla zo Srbska do Kosova s cieľom vyhnúť sa väzobnému stíhaniu za korupciu. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie prezidentskej kancelárie.Etnický Srb Radomir Laban bol nominovaný zákonodarcami z tej istej etnickej skupiny ešte v máji, avšak opozícia vyzvala Thaciho, aby ho nevymenoval, kým sa neuskutočnia všetky bezpečnostné previerky.uviedol pre Reuters nemenovaný policajný zdroj.Laban bude jedným z deviatich sudcov ústavného súdu; kosovské zákony vyčleňujú jednu z týchto pozícií príslušníkom etnických menšín. Etnickí Srbi tvoria približne päť percent obyvateľstva Kosova.Labana v domovskej krajine odsúdili v roku 2011 na šesť rokov za korupciu, ktorej sa dopustil ako zamestnanec colného úradu. Polovicu trestu si odpykal v rokoch 2006-2009 v rámci vyšetrovacej väzby. Po vynesení rozsudku bol dočasne prepustený na slobodu a pred spravodlivosťou utiekol do susedného Kosova.Srbský súd v meste Kraljevo vlani vydal zatykač požadujúci vydanie Labana späť do Srbska. Pozadie kandidátov na sudcov preverujú v Kosove príslušné orgány, avšak v prípade Labana to bude náročné, keďže Belehrad odmieta spolupracovať s úradmi v Prištine. Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008.