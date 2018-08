Slovinská strana Ľavica bude tolerovať novú vládu

Na snímke Marjan Šarec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 9. augusta (TASR) - Päť slovinských stredoľavicových strán, ktoré sa v uplynulých dňoch dohodli na vytvorení menšinovej vlády pod vedením premiéra Marjana Šareca, sa bude môcť spoľahnúť v parlamente na toleranciu strany Ľavica.Rozhodlo o tom interné stranícke hlasovanie v tomto politickom subjekte, o ktorého výsledkoch informovali vo štvrtok jeho predstavitelia. Za toleranciu novej menšinovej vlády sa vyslovilo 84 percent z celkovo 41 percent hlasujúcich členov strany, oznámili v Ľubľane.Strana, ktorá disponuje v parlamente piatimi mandátmi, podporí voľbu Šareca za premiéra krajiny za predpokladu pripravenosti vládneho kabinetu spolupracovať s ňou na konkrétnych projektoch a osobitne v rozpočtových otázkach. Vzhľadom na odlišnosť názorov na otázky sociálnej, hospodárskej a osobitne obrannej politiky však Ľavica do novej vlády krajiny nevstúpi.Menšinový vládny kabinet, ktorý by mali vytvoriť Kandidátka Marjana Šareca (LMŠ), Sociálni demokrati (SD), Strana moderného stredu (SMC) doterajšieho premiéra Mira Cerara, strana SAB expremiérky Alenky Bratušekovej a Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS), bude mať v parlamente 43 kresiel.Vzhľadom na celkový počet členov zákonodarného zboru (90) mu na potrebnú majoritu v parlamente chýbajú tri mandáty. Poslanci Ľavice však môžu odstrániť tento deficit, ak sa podarí vypracovať a podpísať vzájomnú partnerskú dohodu.O nominácii Šareca by mal slovinský parlament hlasovať 17. augusta. Na to, aby sa stal premiérom, bude v parlamente potrebovať väčšinu, teda najmenej 46 hlasov. Ak v hlasovaní obstojí, bude mať nasledujúcich 15 dní na to, aby zostavil vládny kabinet.V slovinských parlamentných voľbách z 3. júna zvíťazila pravicová, protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu. V 90-člennom parlamente však získala len 25 kresiel, čo jej na samostatné vládnutie nestačilo a koaličného partnera si nájsť nedokázala.