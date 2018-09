Kosovský parlament sa zaoberá dialógom so Srbskom, avšak bez opozície

Na archívnej snímke kosovský parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 4. septembra (TASR) - O dialógu so Srbskom, ktorý by mal viesť k normalizácii vzťahov medzi Prištinou a Belehradom, sa v utorok diskutovalo na pôde kosovského parlamentu. Jeho mimoriadne zasadanie síce iniciovala opozícia, avšak napokon sa jej poslanci na rokovaní nezúčastnili.Predmetom diskusie 61 zákonodarcov vládnych strán bol podľa mediálnych zdrojov návrh zloženia tímu vyjednávačov pod vedením vicepremiéra Fatmira Limaja, ako ho v pondelok prezentoval premiér Ramush Haradinaj.V Prištine zatiaľ nie je jasné, či by nasadenie nového vládneho tímu vyjednávačov malo nahradiť doterajšieho hlavného vyjednávača s Belehradom, kosovského prezidenta Hashima Thaciho, píše tlačová agentúra APA.Miestna opozícia predtým avizovala, že predloží do parlamentu návrh rezolúcie, ktorého prijatie by malo zabrániť hlave štátu, aby diskutovala so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom orespektíve zmene ich vytýčenia. Premiér Haradinaj zaujal už v uplynulom týždni podobný postoj.Najvyšší kosovskí ústavní činitelia sa na štvrtkovej schôdzke v Prištine dohodli, že výmena územia nebude témou v záverečnej fáze rokovaní so Srbskom.vyhlásil vtedy Haradinaj.Hranice juhosrbskej provincie Kosovo sa naposledy menili na sklonku 50. rokov minulého storočia.Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť na Srbsku, čo však Belehrad podobne ako ďalšie krajiny vrátane SR a niektorých ďalších členských štátov Európskej únie neuznáva.Už na 7. septembra je do Bruselu naplánovaná ďalšia bilaterálna schôdzka prezidentov Srbska a Kosova Aleksandara Vučiča a Hashima Thaciho. EÚ však v tom čase nezverejní ešte žiadne detaily, na špekuláciách sa totiž nemieni podieľať, vyplynulo v uplynulých dňoch zo slov hovorkyne šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej.Vučič avizoval na 9. septembra jedno zo svojich vôbec najdôležitejších vystúpení. Práve v tento deň očakávajú najvyššieho srbského predstaviteľa na severe Kosova, v oblasti obývanej príslušníkmi srbského etnika. Tamojšie médiá už skôr avizovali, že Vučič by počas tejto návštevy chcel bližšie informovať o svojom návrhu na riešenie kosovskej otázky.