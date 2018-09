Pri pobreží Španielska zachránili za dva dni vyše 850 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Granada 4. septembra (TASR) - Ďalších takmer 200 migrantov zachránili v utorok v oblasti Gibraltárskeho prielivu. Celkový počet migrantov, ktorých za uplynulé dva dni vyzdvihli záchranári v Stredozemnom mori a previezli do Španielska, sa tak zvýšil na viac ako 850. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na španielskych záchranárov.Z ôsmich lodí zachránili celkovo 198 ľudí, uviedla na sociálnej sieti Twitter španielska námorná záchranná služba.Na palubu lode, ktorá smerovala do prístavu Algeciras v juhošpanielskom regióne Andalúzia, vzali 176 mužov, 13 žien a deväť maloletých osôb.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa Španielsko stalo pre afrických migrantov novou cieľovou krajinou. Väčšina z nich prichádza z Maroka práve cez Gibraltarský prieliv - v najužšom mieste široký len 14 kilometrov - alebo cez Alboránske more, ktoré spája Pyrenejský polostrov so severnou Afrikou.Od januára do júla tohto roku prišlo na španielske pobrežie už viac než 23.000 takýchto osôb, čo je približne trikrát viac ako vlani v rovnakom období.Utorková záchranná operácia prišla po tom, ako pri pobreží Španielska zachránili v pondelok z drevených plavidiel 667 migrantov vrátane žien a detí. Tých tiež previezli do Andalúzie.Od januára do júla tohto roku prudko narástol počet migrantov, ktorí dorazili do Španielska a Grécka, zatiaľ čo počet prichádzajúcich do Talianska - a celkove do Európy - poklesol.