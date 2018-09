Kosovský prezident vyzýva strany na konsenzus pri rozhovoroch so Srbmi

Archívna snímka, kosovský prezident Hashim Thaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 13. septembra (TASR) - Kosovský prezident Hasim Thaci vo štvrtok vyzval politické strany, aby urýchlene dospeli ku spoločnej stratégii pre rokovania o normalizácii vzťahov so Srbskom. Podľa Thaciho je to jediná cesta, ako sa Kosovo môže stať členom EU, informovala agentúra AP.Thaci vyzval znesvárených kosovských politikov, aby čo najskôr našli spoločnú reč pri zostavovaní tímu vyjednávačov pre rokovania s Belehradom. Európska Únia dáva jasne najavo, že neprijme do svojich radov Kosovo ani Srbsko, pokiaľ si neurovnajú vzájomný konflikt.Kosovský prezident uviedol, že obe krajiny čakajú náročné rozhovory o demarkácii 430 kilometrov dlhých vzájomných hraníc.zdôraznil prezident.Opozičné strany odmietli nedávne Thaciho vyjadrenie o možnejso Srbskom, hoci samotný prezident odmieta akékoľvek delenie územia Kosova. Ako konkrétne by si takúto úpravu predstavoval, nie je jasné.Kosovská opozícia v stredu poslala list šéfke diplomacie EÚ Federice Mogheriniovej, v ktorom sa píše, že Thaci v tejto otázke nezastupuje postoje obyvateľov Kosova. Akákoľvek prípadná výmena území je podľa opozície neprijateľná, lebo by ohrozila mier v oblasti.Časť južného Srbska (Preševské údolie) osídleného prevažne etnickými Albáncami by - podľa názoru niektorých kosovských i srbských predstaviteľov - mohla pripojená ku Kosovu výmenou za oblasť severného Kosova, v ktorej dominujú etnickí Srbi.