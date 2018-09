Smernica o copyrighte nenašla u všetkých europoslancoch podporu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. septembra (TASR) - Nie všetci slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) hlasovali v stredu za smernicu EÚ o reforme digitálneho autorského práva, známu aj ako smernica o copyrighte. Väčšina zákonodarcov však jej pozmenený text podporila a môžu sa začať konečné rokovania s ministrami členských krajín EÚ.Poslanec Branislav Škripek (OĽaNO) z politickej skupiny konzervatívcov a reformistov (ECR) uviedol, že je za ochranu autorov, čo je aj cieľom uvedenej smernice, podľa neho však k tomu nevedie cesta cez článok 13 tohto dokumentu.konštatoval Škripek.Podobne zareagoval aj jeho kolega z ECR Richard Sulík (SaS), ktorý kritizuje skutočnosť, že sa z navrhovaného textu smernice nepodarilo vymazať alebo pozmeniť do prijateľnej podoby kontroverzné články 11 a 13.zdôraznil.Jana Žitňanská (NOVA), rovnako z frakcie ECR, pre TASR povedala, že bolo dobré, keď europoslanci nerozhodli o smernici už v júli, lebo vtedy bol návrh veľmi nevyvážený a po takmer 250 pozmeňujúcich návrhoch sa na hlasovanie do pléna dostal oveľa prijateľnejší text.konštatovala Žitňanská. Podľa nej nastal čas nastaviť nové pravidlá hry a zmeniť smernicu o autorských právach tak, aby autori dostali zaplatené, na druhej strane však treba mať citlivý prístup voči spotrebiteľom, aby neboli poškodení a aby sa nestalo, že nebudú mať voľný prístup k informáciám. "odkázala Žitňanská.Poslanec Ivan Štefanec (KDH), vedúci slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v EP, hlasoval za smernicu. Pripustil, že ide o citlivú záležitosť, kde na jednej strane treba chrániť autorov a na strane druhej zachovať slobodu občanov v prístupe k informáciám. Ochrana vlastníctva, aj toho duševného, je signál, že nič nie zadarmo, ale do slobody výberu (na internete) tiež netreba zasahovať.V tejto súvislosti Štefanec ocenil kompromisný text, ktorý pripravil spravodajca uznesenia Axel Voss, lebo chráni záujmy autorov - hudobníkov, skladateľov, filmárov, spisovateľov a novinárov - a núti veľké internetové platformy k zodpovednosti za to, že tvorivý obsah nebudú šíriť bez súhlasu pôvodných médií a autorov. V tejto súvislosti ocenil, že sa znenie smernice nevzťahuje na malé internetové platformy.povedal Štefanec. Vyjadril nádej, že kompromisný prístup, ktorý prešiel v EP, sa prejaví aj v rámci trialógu, teda pri rokovaniach s Európskou komisiou a Radou EÚ o konečnom znení novej legislatívy.