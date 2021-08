Kostoly v Bratislave padli za obeť vandalom, kultúrne pamiatky posprejovali heslami z LGBT agendy (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vandali v bratislavskom Starom Meste posprejovali viaceré kultúrne pamiatky hanlivými heslami. Ako informoval Denník Štandard , nápisy obsahujú anglické heslá z prostredia LGBT agendy aj výrazy proti polícii. „Takýmto spôsobom poničili zhruba tucet budov," uvádza denník.Posprejovali napríklad Kostol navštívenia Panny Márie, ľudovo nazývaný ako Kostol Milosrdných bratov. „Na fasáde budovy zo 17. storočia sa objavili nápisy v angličtine „Queer power“ a „Trans is beauty“, teda Teplá sila a Trans je krása," uvádza denník s tým, že miesto, na ktorom prišlo k činu, snímajú bezpečnostné kamery.Ďalšiou obeťou bol Kostol Loretánskej Panny Márie, ľudovo Uršulínsky kostol. „Na budove je nasprejované „Queer revolution is coming – Teplá revolúcia sa blíži“ alebo „God is trans – Boh je trans“.Podobné heslo vandali napísali aj na františkánsky kostol na Františkánskom námestí, dodáva denník Štandard. Poznačená bola aj Dlhá ulica, Klobučnícka ulica a Hlavné námestie.