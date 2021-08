Foto a video: Polícia zadržala na proteste na Hodžovom námestí dvoch ľudí

Polícia zadržala na proteste na bratislavskom Hodžovom námestí dvoch ľudí. Ide o demonštrujúcich, ktorí sa presunuli z neohláseného protestu z Námestia slobody.



"Krátko po 12.00 h prišlo viacero osôb z neoznámeného zhromaždenia na Námestí slobody medzi účastníkov oznámeného zhromaždenia na Hodžovom námestí, kde narušili jeho priebeh a následne vyprovokovali blokádu vozovky," uviedla bratislavská polícia, ktorá voči blokácii zasiahla a protestujúcich vytlačila späť na námestie.



"Na osobnej slobode boli obmedzené celkovo dve osoby, ktoré boli predvedené na príslušné policajné oddelenie," spresnila polícia. Skupina protestujúcich z Námestia slobody sa presunula na policajné oddelenie do Starého Mesta, kde žiadajú pustiť zadržaných.

Na snímke policajné hliadky a demonštranti počas protestného zhromaždenia proti pandemickým opatreniam, vláde a prezidentke vo štvrtok 5. augusta 2021.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Mestská polícia zatiaľ eviduje pre protesty len minimálne incidenty

DPB eviduje doteraz pre protesty dva incidenty

Zdravotníci zasahovali pri dvoch prípadoch na zhromaždení v Bratislave

Polícia sprejazdnila dopravu na námestí

Polícia zasiahla proti protestujúcim, ktorí blokovali Hodžovo námestie

Ohlásený protest na Hodžovom námestí po krátkej blokácii cesty a zásahu polície pokračuje v pokoji. Organizátori tejto demonštrácie ohlásili požiadavky zo svojej deklarácie. Najvyšších ústavných činiteľov žiadajú k návratu dodržiavania ústavných práv a slobôd občanov, ako aj dodržiavanie ľudských práv vyplývajúcich z Charty OSN."Žiadame zrušiť zákony, ktoré nie sú v súlade s Ústavou SR. Je ich sedem. Žiadame vrátiť suverenitu, zvrchovanosť a nezávislosť pre občanov, ako aj pre orgány štátnej správy SR," vyhlásili. Poslancov parlamentu vyzvali, aby sa vzdali svojich mandátov. Žiadajú nové parlamentné voľby a vyvodenie zodpovednosti za zneužívanie právomoci voči konkrétnym osobám a orgánom.Mestská polícia Bratislava doteraz zaznamenala pre štvrtkové protesty v hlavnom meste len minimálne narušenie verejného poriadku. Situáciu naďalej monitoruje v spolupráci so štátnou políciou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.Na Námestí slobody mestská polícia riešila neoprávnené zabratie verejného priestranstva a na Hodžovom námestí zas nepovolenú hudobnú produkciu. „Obidva prípady boli odstúpené na ďalšie konanie príslušnej mestskej časti," spresnila Krajčovičová.Protesty sa podľa jej slov zatiaľ zaobišli bez závažného narušenia verejného poriadku, aj keď sa vyskytla situácia, keď musela štátna polícia vytláčať časť protestujúcich z cesty pred Prezidentským palácom.„Išlo o protestujúcich, ktorí prišli z nepovoleného protestu na Námestí slobody. Organizátori protestu na Hodžovom námestí vyzývali na upokojenie situácie a vrátenie sa späť z cesty na námestie," uviedla hovorkyňa.Mestská polícia Bratislava deklaruje, že je naďalej súčinná s Policajným zborom pri udržiavaní poriadku v mieste protestov. Na mieste sú mestskí policajti z viacerých okresných veliteľstiev, ako aj z útvaru zásahovej jednotky a kynológie.Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám. Protesty doteraz narušili niekoľkominútové blokácie ciest pri Hodžovom námestí i pri Námestí slobody. Chvíľku blokovalo Panónsku cestu 12 áut. Polícii sa doteraz podarilo v krátkom čase zakročiť a dlhším blokáciám zabrániť. Zadržala pritom dvoch ľudí a predviedla ich na policajné oddelenie.Zdravotní záchranári zasahovali doteraz pri dvoch prípadoch na zhromaždení na Hodžovom námestí. Po policajnom zákroku bola ošetrená jedna osoba z dôvodu podozrenia z epileptického záchvatu. Ošetrený bol aj jeden člen antikonfliktného tímu z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu.Dopravný podnik Bratislava doteraz eviduje pre štvrtkové protesty v hlavnom meste dva incidenty. Pre TASR to uviedol hovorca dopravcu Martin Chlebovec.Prvý incident sa týkal zablokovanej Panónskej cesty, kde v čase od 10.54 h do 11:14 prišlo k obmedzeniu dopravy, a teda aj premávky autobusových liniek 91, 93 a 94. "Pre druhú blokáciu komunikácie na Hodžovom námestí, ktorá trvala od 12.17 h do 12.31 h, bol nútený DPB prerušiť premávku liniek 203, 207 a 212," spresnil Chlebovec.V prípade, ak sa situácia v uliciach Bratislavy zmení, je DPB pripravený v súčinnosti s políciou opäť odkloniť všetky dotknuté linky MHD a vypraviť tiež záložné vozidlá, vďaka ktorým posilní jednotlivé spoje. "Premávku MHD momentálne koordinuje mimoriadne posilnený tím 15 dispečerov, a to priamo v teréne aj v centrále DPB," podotkol Chlebovec.Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám. Protesty doteraz narušili niekoľkominútové blokácie ciest pri Hodžovom námestí i pri Námestí slobody. Chvíľku blokovalo Panónsku cestu 12 áut. Polícii sa doteraz podarilo v krátkom čase zakročiť a dlhším blokáciám zabrániť.Bratislavskí zdravotníci zasahovali pri dvoch prípadoch na zhromaždení na Hodžovom námestí. Pre TASR to potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.Polícia informovala, že po vykonaní služobného zákroku bola ošetrená jedna osoba z dôvodu podozrenia z epileptického záchvatu. Ženu podľa Minára previezli záchranári do nemocnice na Mickiewiczovej ulici.Ošetrený bol aj jeden člen antikonfliktného tímu z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu. Minár priblížil, že muž mal mať bolesti na hrudníku. Zdravotníci ho zobrali na vyšetrenie do nemocnice.„Okrem toho volala jedna pani, že bola pritlačená k múru, ale keď tam prišli záchranári, už tam nikoho nenašli," poznamenal Minár. Doplnil, že záchranná zdravotná služba nemala žiadne problémy ani zdržania v súvislosti so štvrtkovými protestmi v Bratislave.Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám.Premávku na bratislavskom Hodžovom námestí policajti sprejazdnili. Dopravný podnik Bratislava informuje o obnove liniek mestskej hromadnej dopravy 203, 207 a 212, ktoré úsekom premávajú. Zelená vlna RTVS zároveň odporúča vodičom vyhnúť sa úseku kvôli možným blokádam protestujúcimi.„Protest na Hodžovom námestí má polícia pod kontrolou. Cesta už nie je blokovaná a linky DPB premávajú bez zmien. Na mieste je zvýšený počet hliadok Mestskej polície Bratislava, ktoré sú súčinné so štátnou políciou. O prípadných dôležitých zmenách vás budeme informovať," uviedlo hlavné mesto SR Bratislava na sociálnej sieti s tým, že robí viaceré opatrenia.Ako príklad uviedlo spoluprácu so štátnou políciou na zabezpečení verejného poriadku, posilnený monitoring kamerového systému, aktívnu účasť na krízovom štábe krajského policajného zboru či prípravu záložných vozidiel mestskej hromadnej dopravy a ďalšie.O odblokovaní premávky na Hodžovom námestí informovala bratislavská polícia na sociálnej sieti po tom, ako sa ťažkoodencom podarilo vytlačiť protestujúcich z cesty späť na námestie pred Prezidentský palác. Polícia sa snaží demonštrantom brániť v ďalšej blokácii. Obmedzenie na ceste netrvalo dlho, polícia hneď zasiahla.K štvrtkovému blokovaniu cesty došlo potom, ako na Hodžovo námestie prišla aj skupina demonštrantov z neohláseného protestu na Námestí slobody. Cestou pred palác sa pokúsili zablokovať cestu aj pri Námestí slobody, policajti včas zasiahli a vytlačili ich späť na chodník.Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám.Policajní ťažkoodenci a ďalší policajti zasiahli proti skupine demonštrantov, ktorá nakrátko zablokovala cestu pri Hodžovom námestí v Bratislave.Polícia demonštrantov vytlačila späť z cesty na námestie pred Prezidentský palác a snaží sa im brániť v ďalšej blokácii cesty. V centre Bratislavy sa začali tvoriť kolóny a obmedzená je aj mestská hromadná doprava. Na Hodžovo námestie prišla aj skupina protestujúcich, ktorá demonštrovala na neohlásenom proteste na Námestí slobody.

Na snímke policajné hliadky a demonštranti počas protestného zhromaždenia proti pandemickým opatreniam, vláde a prezidentke vo štvrtok 5. augusta 2021.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Skupina demonštrantov chcela zablokovať cestu, polícia stihla zasiahnuť

„V čase po 12.00 h vošlo viacero osôb z verejného zhromaždenia na Hodžovom námestí na vozovku v blízkosti zastávky MHD a pokúsili sa zablokovať premávku v smere na Štefánikovu ulicu. Poriadkoví policajti bezodkladne začali tieto osoby vyzývať, aby opustili priestor cestnej komunikácie a následne ich začali vytláčať na miesto mimo vozovky," uviedli bratislavskí policajti. Na miesto prišli aj zdravotní záchranári, keďže jedna z protestujúcich sa po zásahu polície sťažovala na zdravotné problémy.Dopravný podnik Bratislava informuje, že pre blokáciu cesty a zásah polície musel prerušiť premávku liniek 203, 207 a 212 od zastávky Hodžovo námestie smer Búdková a Červený most.Organizátor ohláseného protestu na Hodžovom námestí vyzval účastníkov štrajku, aby sa vrátili späť na Hodžovo námestie a prestali blokovať cesty. Chce podľa vlastných slov situáciu riešiť vyjednávaním, inteligentne a slušne.„Máme pripravený plán, podľa ktorého budeme postupovať. Nechceme, aby nás nazývali dezolátmi a opicami," povedal na pódiu. Dištancuje sa od správania demonštrujúcich, ktorí zablokovali cestu. Došlo aj k slovnej výmene medzi organizátormi protestov z Hodžovho námestia a neohláseného protestu z Námestia slobody. Organizátori z Hodžovho námestia vyčítali tým z Námestia slobody, že prišli narušiť doteraz pokojný priebeh protestu pred Prezidentským palácom.Demonštrujúci z Námestia slobody chceli taktiež zablokovať cestu pri Námestí slobody. Polícia však včas zasiahla a protestujúcich vytlačila späť na chodník. Tí sa však postupne presunuli pred Prezidentský palác.Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám.Skupina demonštrantov z neohláseného protestu na Námestí slobody v Bratislave chcela zablokovať cestu v centre mesta, zasiahnuť musela polícia. Desiatky policajtov protestujúcich vytlačili späť na chodník a bránia im v blokácii. Napätú situáciu na mieste rieši aj antikonfliktný tím.K blokácii cesty už došlo krátko pred 11.00 h na Panónskej ceste. Približne 12 motorových vozidiel sa tu pokúsilo blokovať premávku v smere do mesta. "Po príchode policajných hliadok na miesto vodiči viacerých vozidiel uposlúchli výzvy policajtov a v jazde pokračovali," informovala bratislavská polícia. Premávka bola sprejazdnená v ľavom jazdnom pruhu krátko pred 11.15 h. Na mieste zostali stáť tri motorové vozidlá, s vodičmi ktorých v súčasnosti komunikujú policajti.

Na snímke ťažkoodenci dohliadajú na priebeh protestu proti pandemickým opatreniam a proti prezidentke SR, členom vlády a parlamentu pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí 5. augusta 2021 v Bratislave.

Foto: TASR - Pavol Zachar

Protest na Hodžovom námestí je podľa polície zatiaľ pokojný

Doterajší priebeh ohláseného zhromaždenia na Hodžovom námestí je podľa polície bez prípadov narušenia verejného poriadku. Pri Hodžovom námestí sa podľa organizátorov protestu aktuálne objavila aj skupina motorkárov.



Protest na Hodžovom námestí v Bratislave je podľa polície zatiaľ pokojný. "Doterajší priebeh zhromaždenia je bez prípadov narušenia verejného poriadku," uviedla bratislavská polícia na sociálnej sieti.



Pred Prezidentským palácom, na ohlásenom proteste, demonštrujú zatiaľ desiatky ľudí. Organizátori demonštrácie deklarujú, že chcú na Hodžovom námestí zotrvať až do 28. augusta. Dovtedy majú oficiálne ohlásené protesty. Tvrdia, že neprišli vyvolávať konflikty, ale chcú slušne komunikovať a vyjadriť svoj nesúhlas s opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 či s očkovaním proti ochoreniu. Na mieste je aj štátna a mestská polícia. Okraj námestia lemujú policajní ťažkoodenci. Polícia deklaruje, že bezpečnostnú situáciu v Bratislave od ranných hodín monitoruje a priebežne vyhodnocuje.

Desiatky ľudí stoja aj na Námestí slobody, na neohlásenej demonštrácii. Zasahovala tam už bratislavská mestská polícia, ktorá riešila zabratie verejného priestoru, keďže demonštrujúci si tam rozložili stany. Táto skupina demonštrujúcich sa zatiaľ nechce spojiť s protestom na Hodžovom námestí. Ráno avizovala, že chce zablokovať komunikácie v Bratislave, zatiaľ však k tomuto nedošlo.



V Bratislave sa posledné týždne protestuje proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám. Počas doterajších demonštrácií sa protestujúci dostali až k vstupným dverám parlamentu či na niekoľko hodín zablokovali cesty v centre hlavného mesta. Polícia preto čelila kritike.