Kotlár nám robí hanbu a zhodil pamiatku desiatok tisíc obetí COVID-19. Šimečka ho vyzýva, aby sa ospravedlnil 

"Robíte nám hanbu"

KDH žiada Kotlárove odvolanie

20.6.2024 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva poslanca za Slovenskú národnú stranu Petra Kotlára , aby sa ospravedlnil za svoj výrok, že "pandémia na Slovensku nebola". Podľa neho tým zhodil pamiatku desiatok tisíc obetí COVID-19 na Slovensku, čo pokladá za hanebné a necitlivé."Pán Kotlár, vyzývam vás verejne - ospravedlňte sa! Akoby nestačilo, že nerozumiete svojej práci a robíte nám hanbu v zahraničí. Ale ešte takto hlúpo urážať a retraumatizovať ľudí na Slovensku, tak na toto ste mandát vo voľbách naozaj nedostali," uviedol líder progresívcov. Kotlárove slová sa Šimečku "hlboko ľudsky dotkli" a chce sa za ne ospravedlniť všetkým ľuďom na Slovensku, ktorým pandémia zobrala ich najbližších - rodičov, manželky a manželov, súrodencov, priateľov."Myslím aj na desiatky tisíc lekárov a zdravotníkov, ktorí sa tu išli zodrať, aby zachraňovali životy ľudí, na desiatky tisíc tých, ktorým sa v dôsledku COVID-19 zhoršilo fyzické či duševné zdravie, na všetkých, ktorým pandémia výrazne skomplikovala podnikanie, vzdelávanie, ľudské vzťahy," uviedol Šimečka.Splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie Peter Kotlár sa k pandémii vyjadril v stredu na mimoriadnom parlamentnom zdravotníckom výbore."V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov," vyhlásil Kotlár. KDH ) vyzýva vládu , aby Kotlára odvolala jednak pre jeho postoje voči pandémii, a tiež pre neprijatie zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO )."Ministerka Dolinková túto dôležitú tému úplne odignorovala. Nedokáže vysvetliť neprijatie zdravotníckych predpisov WHO splnomocnencom Kotlárom a zabrániť, aby v budúcnosti neprichádzalo k takejto medzinárodnej hanbe a ohrozeniu života a zdravia našich pacientov. Preto vyzývame vládu, aby ho odvolala z postu splnomocnenca," uviedol poslanec KDH Peter Stachura.Čestný predseda SaS Richard Sulík zverejnil na sociálnej sieti krátky status, v ktorom zhrnul posledné verejné vyjadrenia, ktoré pochádzajú od predstaviteľov SNS. "Pandémia nebola. Zem možno nie je guľatá. Húlenie do kvetináčov pomáha rastlinám. Slovensko, 2024".