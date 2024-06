V Chorvátsku vybuchlo auto českej rodiny, zomrelo dieťa a dvaja ľudia skončili v nemocnici

Podozrenie na výbušné zariadenie

Dve ženy sú v nemocnici

20.6.2024 (SITA.sk) - V chorvátskom meste Obrovac pri Zadare výbuch auta v stredu večer zabil deväťročné dieťa z Česka. Dvoch ľudí previezli so zraneniami do nemocnice. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na zadarskú políciu. Podľa nej existuje podozrenie, že výbuch nastal v dôsledku nastraženého výbušného zariadenia.„Bohužiaľ, môžeme potvrdiť, že neďaleko Zadaru došlo k bližšie neupresnenému výbuchu, pri ktorom zomrel maloletý český občan a ďalší dvaja boli zranení. Okolnosti sa naďalej prešetrujú. Českí diplomati v Chorvátsku sú v kontakte s tamojšou políciou,“ povedala pre Novinky hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Mariana Wernerová.Incident sa stal v stredu okolo 18:00. Úrady uviedli, že na základe prvotného vyšetrovania majú podozrenie, že explóziu spôsobila aktivácia dosiaľ neznámeho výbušného zariadenia, ktoré sa predtým nachádzalo „v aute s českými evidenčnými číslami českého občana, ktoré zastavilo z dôvodu poruchy na odpočívadle v oblasti Bilišane“.Televízia Dnevnik Nove však bez podrobností a dôkazov informovala, že informácie o výbušnom zariadení nie sú pravdivé.Zadarská polícia uviedla, že okrem zabitého maloletého boli na mieste aj traja zranení - dve ženy vo veku 49 a 34 rokov a 39-ročný muž. Sanitka ich previezla do nemocnice v Zadare, kde ženy zostali.Muža prepustili do domácej starostlivosti. Web Dalmatinski Portal uviedol, že jedna žena je stabilizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti. Druhá má vážne zranenie oka a ošetrili ju na očnej klinike.