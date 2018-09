KOTLEBA MAL AKO ŠÉF BYSTRICKÉHO KRAJA PROTIZÁKONNE PREDLŽOVAŤ ZMLUVY

Na archívnej snímke Marian Kotleba. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v piatok zverejnil, že bývalý predseda kraja Marian Kotleba tesne pred vlaňajšími voľbami do vyšších územných celkov a aj desať dní po nich predĺžil platnosť zmlúv so SAD Zvolen a SAD Lučenec, čo je v príkrom rozpore so zákonom a príslušným európskym nariadením o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Na tlačovej besede v Banskej Bystrici o tom informoval predseda BBSK Ján Lunter.