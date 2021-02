Kotleba sa nedá očkovať ani ruskou vakcínou Sputnik V: Nevieme, aké majú dlhodobé nežiadúce účinky

Kotleba si stojí za tým, že sa očkovať nedá, pretože už vírus prekonal a vie čo od neho môže očakávať a nevie, aké budú mať vakcíny dlhodobé nežiaduce účinky.

„V prvom rade musím povedať, že ja osobne sa proti korone očkovať nedám, pretože vírus som prekonal a viem, že čo od neho môžem čakať. Pri vakcínach však ani dnes ešte stále presne nevieme, aké nežiadúce účinky nastúpia v dlhodobom horizonte. Nehovoriac o ľuďoch, ktorí preukázateľne ochoreli alebo aj zomreli len pár dní po tom, ako sa očkovať nechali. Napriek môjmu odmietavému postoju k očkovaniu proti korone chápem všetkých, ktorí sa pre očkovanie rozhodnú. Som však jednoznačne presvedčený, že ľudia, ktorí sa očkovať chcú dať, majú právo si slobodne zvoliť vakcínu, ktorej veria. Ja však v súčasnom stave ich výskumu jednoducho neverím žiadnej do takej miery, aby som si ju nechal vpichnúť. Žiadna vláda, ani totalitná matovičovská, totiž nemôže ľudí do očkovania nútiť, a to pod žiadnou zámienkou! Ani pod zámienkou obmedzenia slobody cestovania, alebo obmedzovania iných práv, či pod hrozbou pokút. Proste nesmie! A preto ja ako politik budem robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som zabránil zavedeniu povinného očkovania proti koronavírusu na Slovensku.“ napísal Kotleba.