Kotleba sa odmieta vzdať poslaneckého mandátu, oháňa sa ústavou (video)

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že neprišiel o mandát poslanca, keď ho Najvyšší súd SR (NS SR) odsúdil v kauze odovzdávania šekov.Kotleba citoval z ústavy, že mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody. „V mojom prípade je situácia taká, že mne žiadny úmysel na súde nikdy dokázaný nebol,“ vyhlásil Kotleba.Šéf ĽSNS povedal, že v celom súdnom procese išlo o politické prenasledovanie predsedu opozičnej strany. „Mám za to, že môj mandát poslanca ostáva naďalej platný a ja si ho naďalej ako zvolený poslanec, ktorému dalo osobnú dôveru viac ako 170-tisíc ľudí v posledných voľbách, aj budem uplatňovať,“ poznamenal.NS SR 5. apríla tohto roka v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov.Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.Podľa orgánov činných v trestnom konaní číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.