Vstup Fínska a Švédska do NATO by Moskvu rozzúril, tá varovala pred rozširovaním o severské krajiny

Kremeľ v pondelok varoval pred rozširovaním Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) o severské krajiny Fínsko a Švédsko. Ako informuje spravodajský web CNN, argumentoval tým, že expanzia aliancie neprinesie Európe žiadnu stabilitu.

11.4.2022 (Webnoviny.sk) -Vo Fínsku a Švédsku sa od vypuknutia vojny na Ukrajine diskutuje o možnosti vstupu do NATO.Odborníci sa domnievajú, že tento krok by Moskvu pravdepodobne rozzúril a ešte viac by zdôraznil strategickú chybu Ruska pri invázii na Ukrajinu.