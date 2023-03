Kotlebovci chcú podať trestné oznámenie na každého člena vlády, ktorý súhlasil s odovzdaním migov Ukrajine

Nedostali ubezpečenie

Nezostane tu ani jedna stíhačka

17.3.2023 - Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) chcú v piatok podať trestné oznámenie na každého člena vlády, ktorý zahlasoval za odovzdanie migov Ukrajine.Podľa ĽSNS ide o zradu a spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na tlačovej besede to v piatok uviedol poslanec Národnej rady SR za ĽSNS Rastislav Schlosár. Poslanec Martin Beluský uviedol, že na brannobezpečnostnom výbore nedostali ubezpečenie, či takýmto krokom je alebo nie je ohrozená bezpečnosť SR, prípadne či nebude Slovensko priamo alebo nepriamo zatiahnuté do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.„Tri štvrtiny obyvateľov nesúhlasia s tým, aby migy išli na Ukrajinu, napriek tomu dnes vláda rozhodla proti vôli občanov SR," zdôraznil Beluský s tým, že žiadna protihodnota, ani "900 miliónov či už 900 miliárd" nestojí za to, aby bola ohrozená bezpečnosť alebo život čo i len jedného obyvateľa Slovenska.Schlosár je presvedčený, že týmto krokom bude Slovensko nielenže zatiahnuté do vojny s Ruskom, ale navyše je zásadným spôsobom ohrozená obranyschopnosť krajiny.„Vo chvíli, keď SR opustí 13 stíhačiek, nezostane na Slovensku ani jedna," vyhlásil Schlosár. „Táto zrada je hrubým porušením Ústavy SR, lebo ústava hovorí jasne, že vláda v demisii nemá žiadnu kompetenciu rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky," vyhlásil Schlosár.