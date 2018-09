Kotlebovci navrhujú nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 6. septembra (TASR) – Hanobenie slovenských štátnych symbolov by mohlo byť novým trestným činom. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za ĽSNS v novele Trestného zákona, ktorú predložili na septembrovú schôdzu parlamentu.uviedol poslanec Ján Mora.Rastislav Schlosár pripomína, že súčasný Trestný zákon postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, ale len v rámci trestného činu výtržníctva. Tu ale nie je určená dolná hranica trestnej sadzby.doplnil s tým, že v prípade zavedenia nového trestného činu by páchateľovi hrozil jeden až tri roky odňatia slobody.uviedol Schlosár. Štátnymi symbolmi sú podľa Ústavy SR štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna Slovenskej republiky.