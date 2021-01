Kotlebovci podali trestné oznámenie na hlavného hygienika Mikasa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podala trestné oznámenie na hlavného hygienika SR Jána Mikasa Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Marian Kotleba . Dôvodom je okrem iného aj to, že umožnil prísť do parlamentu aj poslancom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19 Hlavný hygienik vydal 27. decembra minulého roka vyhlášku, na základe ktorej prezidentka SR, člen vlády SR či poslanec Národnej rady SR môžu vykonávať svoju prácu aj po tom, čo sa sami nakazili ochorením COVID-19 či sa s pozitívnym človekom na toto ochorenie stretli.Deň na to sa poslanci zišli na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Zákonodarcovia, na ktorých sa vzťahoval osobitný režim na základe vyhlášky, boli oddelení fóliou.