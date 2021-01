Pivný líder na slovenskom trhu predstavil nealkoholickú inováciu Heineken® 0.0

Viac o značke Heineken®

29.1.2021 (Webnoviny.sk) -Celosvetovo známy svetlý ležiak bol na Slovensku doposiaľ dostupný len v alkoholickom variante, teraz prichádza vo verzii bez alkoholu. Heineken® 0.0 je osviežujúci nealkoholický ležiak varený podľa unikátnej receptúry, ktorá mu dodáva typickú vyváženú chuť. K dispozícii je v 0,5 l plechovke za odporúčanú cenu 1,11 Eur a postupne bude dostupný vo všetkých maloobchodných sieťach."Pivo Heineken® je obľúbené po celom svete a my sme radi, že môžeme predstaviť jednu z najväčších inovácii tejto značky od jej vzniku, teraz aj na slovenskom trhu. Najdôležitejšie pre nás bolo, aby sme našim zákazníkom vedeli stále ponúknuť nezameniteľnú chuť a kvalitu, na ktorú sú v spojení so značkou Heineken® zvyknutí. To sa nám podarilo a odteraz si budú môcť vychutnať Heineken® aj všetci tí, ktorí si alkoholický variant z akýchkoľvek dôvodov nemohli dovoliť," uviedla brand manažérka značky Heineken® na slovenskom trhu Radoslava Stratená.Heineken Slovensko pri uvedení novinky nadviazal na celosvetovú kampaň značky Heineken® podporenú claimom "Teraz už môžeš" (Now you can). Jej súčasťou je využitie stále populárnejšej tradície aj u nás na Slovensku - Suchý január (Dry January) Cieľom je podporiť ľudí, aby sa počas tohto mesiaca zdržali konzumácie alkoholu. Vďaka tomu, že Heineken® 0.0 neobsahuje alkohol, zákazníci si ho bez výčitiek môžu vychutnať aj počas tohto obdobia. "V našej úvodnej kampani ľudom hovoríme, že ´teraz už môžu´. Chceme tým povedať, že s pivom Heineken® 0.0 si teraz môžu vychutnať akúkoľvek aktivitu, robiť, čo ich baví, plniť si novoročné predsavzatia, samozrejme s prihliadnutím na súčasnú situáciu a dodržiavaním platných opatrení, a pritom sa nemusia vzdať obľúbenej chuti piva Heineken®. S úsmevom hovoríme, že Heineken® 0.0 je neoficiálnym pivom novoročných predsavzatí," doplnila Radoslava Stratená.Značka Heineken® má viac ako 140-ročnú tradíciu a dnes sa predáva v 192 krajinách sveta, kde sa denne načapuje 25 miliónov pív tejto prémiovej značky. Viac informácii nájdete na www.heineken.sk Informačný servis