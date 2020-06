Kotlebovci s návrhom na zákaz nedeľného predaja neuspeli, parlament však bude o návrhu rokovať aj v júli

ozrejmil presunutie v pléne NR SR minulý týždeň Podmanický.

10.6.2020 - Návrh novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), podľa ktorého by počas nedieľ nebolo možné nariadiť prácu zamestnancom v maloobchode, parlament neposunul do druhého čítania.Výnimku zo zákazu nedeľného predaja mali mať napríklad čerpacie stanice, lekárne, predajne na letiskách, predajne suvenírov či cestovných lístkov. Za posunutie do druhého čítania hlasovalo 35 poslancov, proti bolo 24 zákonodarcov, 11 poslanci sa zdržali hlasovania a 59 poslancov nehlasovalo.Zákazom nedeľného predaja sa však bude parlament opäť zaoberať na júlovej schôdzi, kam sa presunul obdobný návrh novely Zákonníka práce od poslancov Jána Podmanického (nezaradený) a Mariána Kéryho (Smer-SD). "Tento bod programu presúvame z dôvodu vytvorenia časového priestoru na rokovanie s ďalšími poslancami o možnosti podpory tohto návrhu zákona,"Poslanec za ĽSNS Martin Beluský v utorkovej rozprave uviedol, že novelou pracovného kódexu sa má opäť povýšiť nedeľa na deň pracovného voľna. Zdôraznil, že obchody sú široko dostupné od pondelka do soboty. Upozornil na to, že v Európe je v trinástich štátoch nedeľný predaj do určitej miery obmedzený a v siedmich krajinách je všeobecne zakázaný.