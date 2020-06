Smer-SD sa po odchode Pellegriniho podľa politológa zmení na radikálnu až komunistickú ľavicu

Ďalšia alternatíva pre voličov Smeru-SD

Elektorát vládnej koalície neosloví

Ficov dosť hlúpy útok

10.6.2020 - Prvýkrát v histórii existuje alternatíva pre voličov strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Pre agentúru SITA takto okomentoval odchod Petra Pellegriniho zo Smeru-SD politológ Grigorij Mesežnikov.Rozhodujúcim pri tomto rozhodnutí pre podpredsedu sociálnodemokratickej strany bol podľa politológa prieskum, ktorý nedávno zverejnila televízia Markíza a podľa ktorého by Pellegriniho ešte neexistujúca strana presiahla hranicu 20 percent.Zároveň to bol podľa Mesežnikova dôvod, prečo predseda Smeru-SD Robert Fico podľa medializovaných informácií ponúkol Pellegrinimu predsednícku stoličku.Mesežnikov očakáva, že Smer-SD sa po odchode svojho podpredsedu bude meniť na radikálnu až komunistickú ľavicu. Tiež predpovedá, že Pellegriniho strana bude brať voličov najmä Smeru-SD, z vládnych strán je najviac ohrozené hnutie Sme rodina.„Teraz je to prvýkrát v histórii, čo pre voličov Smeru existuje ďalšia alternatíva, predtým nebola. Samotný Fico bol alternatívou pre HZDS, a preto veľa jeho voličov stiahol ku sebe. Ale samotný Fico nikdy nemal nikoho, kto by mu bral voličov a teraz mu Pellegrini toto urobil,“ povedal Mesežnikov.Podľa Mesežnikova je Pellegrini pre voličov Smeru „veľmi akceptovateľný“ a ak príde k ďalšiemu sklamaniu voličov z Fica, tak k nemu môžu veľmi rýchlo prebehnúť.Mesežnikov si však nemyslí, že Pellegrini bude schopný osloviť elektorát vládnej koalície. V ohrození je podľa neho akurát hnutie Sme rodina. To je podľa neho aj dôvodom, prečo sa jej predseda Boris Kollár snaží hnutie vyprofilovať za ľavicové. Politiológ to označil za predbežnú snahu zabráneniu strát.Spoluprácu strán súčasnej vládnej koalície s Pellegrinim očakáva iba v prípade „veľmi dramatických“ situácií. Podobných tým v roku 2016, kedy po parlamentných voľbách so Smerom-SD išli vládnuť Most-Híd a Sieť.„Z vládnych strán je vidieť nedôvera, pretože on na nich dosť často útočil, aj neférovo, a budú odmietať spoluprácu. Pokiaľ sa jej bude dať vyhnúť, tak ju odmietnu, ale bavíme sa v horizonte niekoľkých rokov. Spolupráca s ním bude ich posledná možnosť. Určite je jeho koaličný potenciál ale vyšší ako má Smer,“ komentoval.Mesežnikov by však nepodceňoval mienkotvornosť samotného Roberta Fica. „V tom typickom ľavico-radikálnom-smeráckom prostredí je stále akceptovateľný a stále viac oslovuje starších ľudí z menších miest a viac ľavicovo zmýšľajúcich. Do 10 percent by stále mohol mať, čo nie je v súčasnej politickej situácii na zánik strany,“ zhodnotil budúcnosť strany Smer-SD bez Pellegriniho. Dodáva však, že Smer sa rétoricky mení na „komunistickú ľavicu“.Fico sa už v minulosti vyjadril, že sa strana nemôže sať „slniečkarskou“, čo Mesežnikov označil za „dosť hlúpy“ útok na Pellegriniho.„Zľakol sa, že Smer úplne padne. Ale naznačilo to, ako Fico uvažuje, že je proti princípom otvorenej a občianskej spoločnosti. A to je presne ten ľavicový radikalizmus v štýle súčasných komunistov a nacionalistov. Tu už Fico je mentálne dávno. Smer sa asi formálne netransformuje na komunistickú stranu, ale názorovo to bude dosť blízke,“ uzavrel politológ s tým, že strana podľa neho neprežije svojho predsedu zakladateľa a bude chradnúť s ním na čele a budú jej odchádzať voliči.