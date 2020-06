Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu vojenského spravodajstva nezvolili ani na siedmykrát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) nezvolili na siedmykrát predsedu opozičnej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu do čela výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva.Kotleba získal 55 zo 126 platných hlasov poslancov, pričom na zvolenie do čela výboru je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich. Vedenie výboru podľa dohody medzi parlamentnými stranami patrí opozícii.V predchádzajúcej tajnej voľbe bol za predsedu výboru zvolený Radovan Sloboda (SaS). Ten sa však na ustanovujúcej schôdzi výboru, ktorá sa konala 29. apríla, tejto funkcie vzdal. Svoju kandidatúru odôvodňoval „rozchodením" výboru, ktorý musí zvolať jeho predseda a ten následne zvolí svojich podpredsedov. Za podpredsedov výboru, ktorí ho budú zvolávať a riadiť až do voľby nového predsedu, boli zvolení Zuzana Šebová (Sme rodina) a Peter Vons (OĽaNO).Parlamentné politické strany si podelili výbory v parlamente v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Vedenie výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva patrí podľa dohody opozícii.