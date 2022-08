Kouč Manchestru United Erik ten Hag stále ráta s Ronaldom, nič na tom nemení ani príchod Antonyho

Hrajú iba Európsku ligu

Ďalšie nové tváre nepribudnú

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zostane v anglickom klube Manchester United , podľa trénera Erika ten Haga do konca prestupového obdobia neodíde do iného tímu.V lete 2022 sa množili dohady, podľa ktorých by skúsený CR7 mohol odísť do iného družstva, aby si zahral Ligu majstrov.Red Devils totiž nie sú súčasťou najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, zahrajú si iba v skupinovej časti Európskej ligy.Špekulácie boli ešte intenzívnejšie po nedávnom príchode brazílskeho útočníka Antonyho z Ajaxu Amsterdam Na otázku, že Cristiano Ronaldo figuruje v jeho plánoch aj po príchode Antonyho, kouč Ten Hag odpovedal: "Samozrejme."Poznamenal tiež: "Potrebujeme kvalitných hráčov. V každom zápase chceme skladať zostavu tak, aby zostala zachovaná konzistencia. O to sa snažíme." Uzávierka prestupov je naplánovaná na štvrtok 1. septembra.Erik ten Hag tiež prezradil, že okrem očakávaného prestupu slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku z konkurenčného Newcastlu United do tímu zo štadióna Old Trafford už neočakáva ďalšie nové tváre v družstve 20-násobného anglického šampióna.Dúbravkov transfer ešte definitívne neprebehol, spečatenie sa očakávalo v tento deň. Už skôr do Manchestru United prišli Casemiro , Lisandro Martínez, Tyrell Malacia a Christian Eriksen