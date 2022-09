Serena Williamsová postúpila do 3. kola US Open

Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V stretnutí 2. kola vyradila druhú hráčku svetového rebríčka Anett Kontaveitovú z Estónska 7:6 (4), 2:6, 6:2. Štyridsaťročná Williamsová, ktorá už v auguste avizovala, že podujatie bude jej rozlúčkou s vrcholovým tenisom, si tak predĺžila svoju singlovú kariéru.



Šesťnásobná newyorská šampiónka nastrieľala jedenásť es a 38 víťazných úderov. "Do športového dôchodku sa nemusím ponáhľať, ešte vo mne niečo zostalo. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, som pomerne dobrá hráčka a mám rada výzvy. Som proste Serena, nikomu nemusím nič dokazovať. Nemám čo stratiť, mám pocit, ako keby som už vyhrala," citovala agentúra AFP Williamsovú. Jej najbližšou súperkou bude Austrálčanka Ajla Tomljanovičová, ktorá zdolala Rusku Jevgeniju Rodinovú 1:6, 6:2, 7:5.



Víťazka US Open z roku 2019 Bianca Andreescuová z Kanady zvíťazila nad brazílskou pätnástkou "pavúka" Beatriz Haddadovou Maiovou 6:2, 6:4. Wimbledonská finalistka Ons Jabeurová z Tuniska zdolala ako nasadená päťka domácu Elizaberh Mandlikovú 7:5, 6:3. O prekvapenie sa postarala Číňanka Wang Si-jü, ktorá vyradila tretiu nasadenú Mariu Sakkariovú z Grécka 3:6, 7:5, 7:5. Američanka Coco Gauffová nasadená ako dvanásta vyradila Rumunku Gabrielu Ruseovú 6:2, 7:6 (4). Skončila štrnásta najvyššie nasadená hráčka, Kanaďanka Leylah Fernandezová podľahla Ruske Ľudmile Samsonovovej 3:6, 6:7 (3).



Francúzka Caroline Garciová nasadená ako sedemnásta zdolala Rusku Annu Kalinskú 6:3, 6:1. Osemnásta nasadená Veronika Kudermetovová z Ruska si poradila s Belgičankou Marynou Zanevskou 6:2, 6:3. Ďalej ide aj dvadsiatka "pavúka" Američanka Madison Keysová, finalistka z roku 2017 zlomila odpor Talianky Camily Giorgiovej po trojsetovej bitke 6:4, 5:7, 7:6 (6).

Ženy - dvojhra - 2. kolo:

1. kolo:

Bianca Andreescuová (Kan.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-15) 6:2, 6:4,Coco Gauffová (USA-12) - Gabriela Ruseová (Rum.) 6:2, 7:6 (4),Caroline Garciová (Fr.-17) - Anna Kalinská (Rus.) 6:3, 6:1,Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Leylah Fernandezová (Kan.-14) 6:3, 7:6 (3),Aleksandra Kruničová (Srb.) - Barbora Krejčíková (ČR-23) 2:6, 6:4, 6:2,Ajla Tomljanovičová (Aus.) - Jevgenija Rodinová 1:6, 6:2, 7:5,Serena Williamsová (USA) - Anett Kontaveitová (Est.-2) 7:6 (4), 2:6, 6:2,Madison Keysová (USA-20) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 5:7, 7:6 (6),Dálma Gálfiová (Maď.) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:4, 6:0,Veronika Kudermetovová (Rus.-18) - Maryna Zanevská (Belg.) 6:2, 6:3,Alison Riskeová-Amritrajová (USA-29) - Camila Osoriová (Kol.) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (5),Rebecca Marinová (Kan.) - Daria Snigurová (Ukr.) 6:3, 7:6 (5),Wang Si-jü (Čína) - Maria Sakkariová (Gréc.-3) 3:6, 7:5, 7:5,Ons Jabeurová (Tun.-5) - Elizabeth Mandliková (USA) 7:5, 6:2





Jekaterina Alexandrovová (Rus.-28) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 4:6, 7:5

Americký golfista Tiger Woods prišiel podporiť krajanku Serenu Williamsovú v zápase 2. kola grandslamového turnaja US Open. Štyridsaťročná Američanka si v ňom predĺžila svoju singlovú kariéru, keď vyradila druhú hráčku svetového rebríčka Anett Kontaveitovú z Estónska 7:6 (4), 2:6, 6:2. Práve Woodsa po stretnutí označila za jeden z dôvodov, prečo ešte nezavesila raketu na klinec.



Williamsová sa vrátila na kurty vo Wimbledone po ročnej absencii zavinenej zranením. S comebackom v pokročilej fáze kariéry má skúsenosti aj Woods, ktorý to nevzdal po ťažkej autohavárii. "Je jeden z dôvodov, prečo som tu, jeden z hlavných dôvodov, prečo stále hrám. Je to Tiger a trval na tom, aby som bola rovnako húževnatá ako on. Veľa sme sa rozprávali, veľmi sa snažil motivovať ma. Nevedela som, čo chcem robiť, bola som stratená. Mala som veľa otázok, ale keď sa môžete spoľahnúť na niekoho takého, veď je to predsa Tiger Woods, nesmierne vám to pomôže nájsť odpovede," povedala majiteľka 23 titulov v dvojhre na podujatiach veľkej štvorky pre agentúru AP.



Štyridsaťšesťročný Woods, držiteľ 15 majorových titulov, sa na dvorci Arthura Asha dočkal vrelého prijatia publika. V lóži domácej hráčky sedel dve miesta od jej sestry Venus Williamsovej. "Bolo pre mňa privilégium sledovať velikánku. Gratulujem, Serena Williamsová," uviedol golfista. Možnosť bude mať aj v 3. kole, v ktorom si Williamsová zmeria sily s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou.