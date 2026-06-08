Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Medard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028


Tagy: MS vo futbale 2026

Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu trénerovi s rodákom z Bosny a Hercegoviny, ktorý vlastní aj švajčiarsky pas. Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu s trénerom Vladimirom Petkovičom do ...



Zdieľať
russia_switzerland_spain_euro_2020_soccer_91477 eda64f2fa56c4e8597f81225c75403d7 scaled 1 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu trénerovi s rodákom z Bosny a Hercegoviny, ktorý vlastní aj švajčiarsky pas.


Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu s trénerom Vladimirom Petkovičom do roku 2028, stalo sa tak len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Rodák z Bosny a Hercegoviny je pri kormidle Alžírčanov od februára 2024.

Petkovič, ktorá vlastní aj švajčiarsky a chorvátsky pas, podľa vyjadrenia zväzu dosiahol s reprezentáciou pozoruhodné výsledky. Pod jeho vedením Alžírsko vyhralo 21 zápasov, štyrikrát remizovalo a prehralo iba tri stretnutia. V roku 2025 alžírsky tím neprehral ani raz. Na tohtoročnom Africkom pohári národov vypadol vo štvrťfinále s Nigériou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Futbalová reprezentácia Alžírska sa MS 2026 predstaví v J-skupine a zmeria si sily s obhajcami titulu Argentínčanmi aj výbermi Rakúska a Jordánska. Maximom Alžírčanov na svetových šampionátoch je osemfinále z Brazílie 2014.

Petkovič pred príchodom do Alžírska viedol už reprezentáciu Švajčiarska, na klubovej úrovni pôsobil v Bordeaux, Laziu Rím či tureckom Samsunspore.


Zdroj: SITA.sk - Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ďalšia zmena. Slovensko sa definitívne dozvedelo, kde bude hrať na MS v hokeji 2027 – ANKETA, FOTO
<< predchádzajúci článok
Tenisové rebríčky po Roland Garros bez zmien na čele, stále vedú Sobolenková a Sinner

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 