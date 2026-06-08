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08. júna 2026
Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028
Tagy: MS vo futbale 2026
Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu trénerovi s rodákom z Bosny a Hercegoviny, ktorý vlastní aj švajčiarsky pas. Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu s trénerom Vladimirom Petkovičom do ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu trénerovi s rodákom z Bosny a Hercegoviny, ktorý vlastní aj švajčiarsky pas.
Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu s trénerom Vladimirom Petkovičom do roku 2028, stalo sa tak len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Rodák z Bosny a Hercegoviny je pri kormidle Alžírčanov od februára 2024.
Petkovič, ktorá vlastní aj švajčiarsky a chorvátsky pas, podľa vyjadrenia zväzu dosiahol s reprezentáciou pozoruhodné výsledky. Pod jeho vedením Alžírsko vyhralo 21 zápasov, štyrikrát remizovalo a prehralo iba tri stretnutia. V roku 2025 alžírsky tím neprehral ani raz. Na tohtoročnom Africkom pohári národov vypadol vo štvrťfinále s Nigériou.
Futbalová reprezentácia Alžírska sa MS 2026 predstaví v J-skupine a zmeria si sily s obhajcami titulu Argentínčanmi aj výbermi Rakúska a Jordánska. Maximom Alžírčanov na svetových šampionátoch je osemfinále z Brazílie 2014.
Petkovič pred príchodom do Alžírska viedol už reprezentáciu Švajčiarska, na klubovej úrovni pôsobil v Bordeaux, Laziu Rím či tureckom Samsunspore.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Alžírsky futbalový zväz predĺžil zmluvu s trénerom Vladimirom Petkovičom do roku 2028, stalo sa tak len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Rodák z Bosny a Hercegoviny je pri kormidle Alžírčanov od februára 2024.
Petkovič, ktorá vlastní aj švajčiarsky a chorvátsky pas, podľa vyjadrenia zväzu dosiahol s reprezentáciou pozoruhodné výsledky. Pod jeho vedením Alžírsko vyhralo 21 zápasov, štyrikrát remizovalo a prehralo iba tri stretnutia. V roku 2025 alžírsky tím neprehral ani raz. Na tohtoročnom Africkom pohári národov vypadol vo štvrťfinále s Nigériou.
Futbalová reprezentácia Alžírska sa MS 2026 predstaví v J-skupine a zmeria si sily s obhajcami titulu Argentínčanmi aj výbermi Rakúska a Jordánska. Maximom Alžírčanov na svetových šampionátoch je osemfinále z Brazílie 2014.
Petkovič pred príchodom do Alžírska viedol už reprezentáciu Švajčiarska, na klubovej úrovni pôsobil v Bordeaux, Laziu Rím či tureckom Samsunspore.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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