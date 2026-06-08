Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Medard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Ďalšia zmena. Slovensko sa definitívne dozvedelo, kde bude hrať na MS v hokeji 2027 – ANKETA, FOTO


Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027

Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_31662 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.


Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2027 v Nemecku sa odohrajú od 14. do 30. mája. Hostiteľmi budú mestá Düsseldorf a Mannheim.

Pôvodne mali slovenskí hráči odohrať základnú skupinu B v Mannheime, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe potvrdila ďalšiu zmenu.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-finale-svajciarsko-finsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Hokej: Finále Švajčiarsko – Fínsko na MS v hokeji 2026 (fotografie)




Hokejisti spod Tatier napokon budú hrať v prvom menovanom meste a jej aréne PSD Bank Dome s kapacitou pre 14 282 divákov, SAP Arena v Mannheime môže hostiť 13 600 fanúšikov.

Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.

"Táto krajina má hrdú hokejovú tradíciu a preukázateľné výsledky v organizovaní podujatí svetovej úrovne a sme presvedčení, že majstrovstvá prinesú vynikajúci zážitok pre hráčov, fanúšikov aj partnerov," uviedol prezident IIHF Luc Tardif.

method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"

js-Poll="1196" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1196"
>


am-Alert="danger"
style="display: none" >

Ste spokojní s výkonom slovenských hokejistov na MS 2026?












"Oznámením skupín začína turnaj nadobúdať skutočné podoby. Účasť sľubuje elitnú súťaž, vášnivých fanúšikov a nezabudnuteľné chvíle na ľade aj mimo neho. Vzrušenie rastie a tešíme sa, že v roku 2027 privítame v Nemecku svetovú hokejovú rodinu na majstrovstvách, ktoré budú skutočne nezabudnuteľné," prezradil výkonný riaditeľ organizačného výboru MS 2027 Claus Gröbner.


Definitívne zloženie základných skupín na MS v hokeji 2027:

A-skupina (Mannheim): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Düsseldorf): Kanada, USA, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko




Zdroj: SITA.sk - Ďalšia zmena. Slovensko sa definitívne dozvedelo, kde bude hrať na MS v hokeji 2027 – ANKETA, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 