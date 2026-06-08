|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Medard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júna 2026
Ďalšia zmena. Slovensko sa definitívne dozvedelo, kde bude hrať na MS v hokeji 2027 – ANKETA, FOTO
Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.
Zdieľať
8.6.2026 (SITA.sk) - Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.
Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2027 v Nemecku sa odohrajú od 14. do 30. mája. Hostiteľmi budú mestá Düsseldorf a Mannheim.
Pôvodne mali slovenskí hráči odohrať základnú skupinu B v Mannheime, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe potvrdila ďalšiu zmenu.
Hokejisti spod Tatier napokon budú hrať v prvom menovanom meste a jej aréne PSD Bank Dome s kapacitou pre 14 282 divákov, SAP Arena v Mannheime môže hostiť 13 600 fanúšikov.
Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.
"Táto krajina má hrdú hokejovú tradíciu a preukázateľné výsledky v organizovaní podujatí svetovej úrovne a sme presvedčení, že majstrovstvá prinesú vynikajúci zážitok pre hráčov, fanúšikov aj partnerov," uviedol prezident IIHF Luc Tardif.
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1196" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1196"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2027 v Nemecku sa odohrajú od 14. do 30. mája. Hostiteľmi budú mestá Düsseldorf a Mannheim.
Pôvodne mali slovenskí hráči odohrať základnú skupinu B v Mannheime, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe potvrdila ďalšiu zmenu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-finale-svajciarsko-finsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Hokej: Finále Švajčiarsko – Fínsko na MS v hokeji 2026 (fotografie)
Hokejisti spod Tatier napokon budú hrať v prvom menovanom meste a jej aréne PSD Bank Dome s kapacitou pre 14 282 divákov, SAP Arena v Mannheime môže hostiť 13 600 fanúšikov.
Posledné štyri zápasy od semifinále na svetovom šampionáte sa odohrajú v Düsseldorfe, Mannheim privíta domáci tím Nemecka.
"Táto krajina má hrdú hokejovú tradíciu a preukázateľné výsledky v organizovaní podujatí svetovej úrovne a sme presvedčení, že majstrovstvá prinesú vynikajúci zážitok pre hráčov, fanúšikov aj partnerov," uviedol prezident IIHF Luc Tardif.
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1196" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1196"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
Ste spokojní s výkonom slovenských hokejistov na MS 2026?
"Oznámením skupín začína turnaj nadobúdať skutočné podoby. Účasť sľubuje elitnú súťaž, vášnivých fanúšikov a nezabudnuteľné chvíle na ľade aj mimo neho. Vzrušenie rastie a tešíme sa, že v roku 2027 privítame v Nemecku svetovú hokejovú rodinu na majstrovstvách, ktoré budú skutočne nezabudnuteľné," prezradil výkonný riaditeľ organizačného výboru MS 2027 Claus Gröbner.
Definitívne zloženie základných skupín na MS v hokeji 2027:
A-skupina (Mannheim): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Düsseldorf): Kanada, USA, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia zmena. Slovensko sa definitívne dozvedelo, kde bude hrať na MS v hokeji 2027 – ANKETA, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO
Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028
Kouč Petkovič dostal pred MS 2026 dôveru. Pri reprezentácii Alžírska zostane do roku 2028