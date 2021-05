Kouč Tuchel dostane na letné nákupy balík peňazí, do tímu FC Chelsea možno zavítajú zvučné mená

Cieľom je titul v Premier League

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Majiteľ FC Chelsea Roman Abramovič je spokojný s prácou nemeckého trénera Thomasa Tuchela a údajne mu dáva voľnú ruku pri nákupe letných posíl do výšky 150 miliónov libier, čo je v prepočte vyše 174 miliónov eur.Po januárovej výmene Franka Lamparda za Tuchela sa "The Blues" odrazili skvelými výkonmi až do najlepšej štvorky Premier League a dostali sa aj do finále FA Cupu a najmä prestížnej Ligy majstrov.Na Stamford Bridge už minulé leto použili 293 miliónov eur na nákup hráčov a do tímu priviedli Kaia Havertza, Tima Wernera , Bena Chilwella, Edouarda Mendyho a Hakima Ziyecha. Z väčšiny z nich sa stali hráči základnej zostavy, ale trvalo im dlhší čas, kým sa zohrali so spoluhráčmi."V lete môže Tuchel rátať s ďalšími 150 miliónmi libier na nových hráčov. Hlavný dôvod je jasný - byť lepší ako Manchester United a získať pohár za víťazstvo v Premier League. V tejto súvislosti sa hovorí o príchode minimálne jedného z dua kvalitných útočníkov Erling Haaland Romelu Lukaku . V hre je aj príchod kapitána anglickej reprezentácie Harryho Kana z konkurenčného Tottenhamu," napísal denník Daily Mail na svojom webe.Podľa rovnakého zdroja z londýnskeho klubu toto leto odídu Olivier Giroud a Tammy Abraham, ktorý sa podľa vedenia nepresadzujú úplne podľa predstáv."Nemecký reprezentant Werner, ktorý prišiel pred rokom z RB Lipsko, zatiaľ rovnako neodovzdáva v ofenzíve celý svoj potenciál. V 48 zápasoch v drese Chelsea strelil 12 gólov a to je málo," napísali Angličania.Na futbalistov FC Chelsea čaká už v sobotu prvý z vrcholov záveru sezóny. Na londýnskom Wembley sa vo finále FA Cupu o víťazstvo pobijú s hráčmi Leicesteru City.S rovnakým súperom sa stretnú aj o tri dni neskôr v súboji o tretiu priečku v Premier League a absolútny vrchol zažijú zverenci Thomasa Tuchela 29. mája v portugalskom Porte vo finále Ligy majstrov. Nastúpia tam proti čerstvému majstrovi Anglicka Manchestru City.