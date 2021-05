Tréner Weiss by na štadióne Slovana rád videl hrať európske veľkokluby, novej výzvy sa nebojí

Návrat do najlepšieho klubu

Tretíkrát už ponuke neodolal

Dianie v Slovane pozná

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Od utorka staronový tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší sa už nemôže dočkať víkendového fortunaligového duelu na pôde Zlatých Moraviec, v ktorom môžu jeho zverenci spečatiť obhajobu domáceho titulu.Okrem toho sú "belasí" v hre aj o obhajobu prvenstva v Slovenskom pohári, vo finále nastúpia proti Žiline."Pol roka som nesedel na lavičke a nemal tú emóciu, na zápas sa teším," povedal 56-ročný futbalový odborník, ktorý sa na lavičku Slovana vrátil po takmer deviatich rokoch.V minulosti viedol tento klub v rokoch 2011 a 2012. "Vraciam sa do najlepšieho klubu na Slovensku," pripomenul niekdajší úspešný kouč reprezentácie SR a ešte doplnil: "Po dekáde som sa vrátil domov. Prichádzam do klubu, kde som prácu nedokončil z istých dôvodov. To je však história a človek sa učí zo svojich chýb."Prezradil tiež, že jeho asistentom bude Boris Kitka a kondičným trénerom Roman Švantner. Sú to osvedčené mená, s oboma už spolupracoval.O možnom návrate Weissa st. do Slovana sa hovorilo už dlhší čas. "Situácia sa napokon vyvinula tak, že som dohodnutý na dlhodobej spolupráci so Slovanom. Je to zodpovednosť, pretože viesť Slovan je aj veľká česť a nie jednoduchá záležitosť. Uvedomujem si, že mám dosť priateľov, ale aj nepriateľov. Chcem dokázať, že som klubu prišiel pomôcť," poznamenal skúsený tréner Weiss.Navyše prezradil, že vedeniu Slovana už na tretiu ponuku nedokázal povedať nie. "Chcel som to riešiť až po sezóne, ale vedenie klubu sa rozhodlo pre rýchlu výmenu," priznal.Výzvy pracovať v Slovane sa nebojí. "Chcem tu pracovať dlhší čas a možno aj ukončiť trénerskú kariéru," povedal.Pred príchodom k "belasým" bola jeho poslednou zastávkou práca pri reprezentácii Gruzínska od marca 2016 do novembra 2020. S tímom sa mu tesne nepodarilo postúpiť na majstrovstvá Európy."Práca v Gruzínsku ma napĺňala, ale posledný krok nám nevyšiel. Bola to malá športová tragédia," vrátil sa k predchádzajúcemu angažmánu. Doplnil tiež, že v budúcnosti do Slovana príde futbalista z Gruzínska."S vedením klubu musíme všetko dôkladne prebrať, uvidíme podľa situácie. Teraz však rozmýšľam nad nasledujúcimi dňami, keďže ešte beží sezóna," povedal Weiss.Aj počas pôsobenia na poste kormidelníka reprezentácie Gruzínska býval doma v Bratislave, dianie v Slovane pozná. Navyše v klube pôsobí aj jeho syn Vladimír. Na novom poste by rád potiahol bratislavský klub nahor."Čarovný prútik na futbal neexistuje, je to len o poctivej práci vo všetkých sférach. Budem sa snažiť z čistého srdca robiť tak, aby sme sme všetci slovanisti prilákali na tento štadión čo najviac fanúšikov. Nový štadión je hodný veľkých zápasov a v budúcnosti by som bol rád, aby sem chodili na súťažné zápasy aj európske veľkokluby," doplnil Weiss počas piatkovej tlačovej konferencie.Rovnako už avizoval viaceré zmeny v klube. "Nastanú v realizačnom tíme, hráčskom kádri aj vo vedení. Všetci musíme niesť zodpovednosť za to, aby bola budúcnosť Slovana svetlá," vravel odhodlane a naznačil aj jeden z prvých krokov: "Chceme prerobiť ihriská na Bajkalskej, kde vyrastali velikáni. To je naša prvá idea."