Kouč Werderu Brémy i jeho asistent po správach o falošnom potvrdení o očkovaní odstúpili

Tréner futbalistov nemeckého klubu Werder Brémy Markus Anfang i jeho asistent Florian Junge rezignovali na svoje funkcie. Dôvodom je vyšetrovanie tvrdení, že si zadovážili falošné potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Skúma to prokuratúra

Potvrdenie o zaočkovaní

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -„Vzhľadom na mimoriadne stresujúcu situáciu pre klub, mužstvo, pre mňa a moju rodinu som sa rozhodol s okamžitou platnosťou ukončiť moju prácu hlavného trénera Werderu Brémy. Požiadal som preto zodpovedné osoby, aby moju zmluvu okamžite ukončili a oni tejto žiadosti vyhoveli,“ vyhlásil 47-ročný rodák z Kolína nad Rýnom pre klubový web.Prokuratúra v Brémach medzičasom začala skúmať správy, že obaja tréneri používali falošnú dokumentáciu o vakcinácii proti koronavírusu. Anfang však popiera akúkoľvek vinu.„Obe dávky som dostal v oficiálnom vakcinačnom centre a dostal som dokumenty, ktoré to dokazujú. Naozaj dúfam, že sa táto záležitosť čoskoro vyrieši,“ dodal.Potvrdenie o zaočkovaní je v Nemecku aktuálne potrebné pre vstup do mnohých reštaurácií aj iných verejných priestorov v závislosti od predpisov konkrétnej spolkovej krajiny.Anfang prevzal Werder pred aktuálnou sezónou, keď Brémy po štyridsiatich rokoch v najvyššej súťaži vypadli do II. bundesligy. V nej je Werder aktuálne ôsmy a v sobotu ho čaká duel proti Schalke 04 Gelsenkirchen.Falošné potvrdenie o zaočkovaní si v USA nedávno zaobstaral aj hokejista Evander Kane zo San Jose Sharks, za čo v októbri dostal od vedenia NHL dištanc na 21 duelov bez nároku na mzdu. Svoje pochybenie napokon priznal a verejne ho oľutoval.