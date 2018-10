Kováč: Najväčšieho Slováka by som hľadal v oblasti vedy a kultúry

Pomník Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, archívna snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 26. októbra (TASR) - Zvíťazí Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček alebo Peter Sagan? Slováci a Slovenky budú môcť od štvrtka 1. novembra hlasovať v celonárodnej ankete Najväčší Slovák, ťažiskovom projekte Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorý vyvrcholí 1. mája budúceho roka. Anketa by mala počas nasledujúceho polroka vyvolať v širokej verejnosti diskusiu o našej histórii a jej veľkých osobnostiach, ich pozitívnych, ale aj negatívnych stránkach.reagoval historik Dušan Kováč, odborný garant projektu, na otázku TASR, či sú Slováci a Slovenky pripravení debatovať na tému významných osobností Slovenska.doplnil. Historik zameraný na dejiny Slovenska a strednej Európy v 19. a v prvej polovici 20. storočia ďalej poznamenal:Podľa Kováča je možné predpokladať, že v diskusii sa objavia predovšetkým mená osobnosti zo sveta politiky.priznal garant projektu Najväčší Slovák, ktorý na tento titul nechcel nikoho nominovať.uzavrel.V nominačnej fáze bude možné hlasovať za ľubovoľnú slovenskú osobnosť z histórie či súčasnosti do poslednej dekády decembra prostredníctvom SMS na číslo 9977. Prvú stovku a v rámci nej finálnu desiatku osobností spoznajú diváci Jednotky 1. januára 2019 počas galavečera, ktorým bude sprevádzať moderátorka Adela Vinczeová. Spomedzi finálovej desiatky bude verejnosť vyberať svojho favorita do 1. mája. Budúcoročnú hlasovaciu fázu bude sprevádzať desiatka večerov vysielaných na Jednotke od 20. februára do 24. apríla. Večery budú venované jednej osobnosti z top desiatky. Každá z nich bude mať svojho obhajcu z radov verejne známych ľudí z rôznych oblastí. Tvrdenia obhajcov, dokresľované počas večera dokumentárnymi snímkami, potom buď potvrdia alebo vyvrátia dvaja odborníci v diskusii.Projekt Najväčší Slovák je licencovaným formátom BBC upraveným na slovenské špecifiká. Vo Veľkej Británii bol program The Greatest Britons vášnivo diskutovaným a populárnym seriálom. Spustili ho začiatkom roka 2002 a jeho víťazom sa stal Winston Churchill. Formát úspešne realizovali v 24 krajinách. Nemecká verejnoprávna televízia ZDF bola prvá, ktorá práva na šou prevzala. V novembri 2003 bol za Najväčšieho Nemca zvolený Konrad Adenauer. Najväčšieho Čecha vyberali aj u našich západných susedov, kde sa víťazom stal Karol IV.