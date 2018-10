Union zdravotná poisťovňa aktívne podporuje prevenciu aj u detí

Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (OTS) - Dôvody detskej obezity sú rôzne, avšak len zriedkavo je to genetická porucha. Oveľa častejšími príčinami sú nesprávne stravovanie a nedostatok pohybu. Detská obezita spôsobuje mnohé ochorenia už v detskom, ale aj neskôr v dospelom veku. Môže to byť napríklad cukrovka, ochorenia pohybového aparátu, zvýšený krvný tlak, ochorenia ciev, nádorové ochorenia alebo ochorenia srdca, na ktoré Slováci zomierajú najčastejšie. Union zdravotná poisťovňa preto od októbra uhrádza všeobecným lekárom pre deti a dorast liečbu obezity u detí.povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková.Nielen v prevencii obezity ide Union zdravotná poisťovňa dopredu. Nad rámec kapitácie hradí ako jediná zdravotná poisťovňa aj otoskopické vyšetrenie u detí. Detský lekár je tým finančne motivovaný zrealizovať základnú ušnú diagnostiku, čo mu umožňuje ľahšie sa rozhodnúť o ďalšom medicínskom postupe. Rodičia zároveň nemusia so svojimi deťmi navštevovať ambulancie špecialistov v prípadoch, keď to nie je potrebné.doplnila Elena Májeková. Liečba obezity u detí a otoskopické vyšetrenia sú uhrádzané zazmluvneným pediatrom združeným v Zväze ambulantných poskytovateľov a v Asociácii súkromných lekárov, postupne však bude Union zdravotná poisťovňa tieto zmeny zavádzať do zmlúv so všetkými pediatrami na Slovensku.