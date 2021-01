Kováčik bol podľa Fica politicky zlikvidovaný a o kandidatúre Lipšica hovorí ako „o žarte“ (video)

Séria verejných vystúpení

Rozsudok v kauze zmenky

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik bol podľa predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica politicky zlikvidovaný.Uviedol to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že bol uväznený z čisto politických dôvodov, aby mohla koalícia čo najrýchlejšie voliť nového generálneho aj špeciálneho prokurátora.Podľa Fica rozhodujúcu úlohu pri väzbe, zadržaní a obvinení Kováčika zohral sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa. Expremiér podotkol, že ide o strýka a synovca.Fico to vyhlásil s tým, že dnes ako strana začínajú sériu verejných vystúpení k voľbe špeciálneho prokurátora, ktorú ukončia záverečným vyhlásením o tom, aké je rozhodnutie strany ku kandidátom na túto funkciu. Voľba nového špeciálneho prokurátora by mala byť na parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok 26. januára. Presný dátum zatiaľ nie je v programe 23. schôdze stanovený. O funkciu sa uchádzajú Peter Kysel Vasiľ Špirko . O kandidatúre Lipšica hovorí Fico ako „o žarte“, výhrady má aj voči Špirkovi a Šantovi. „Títo traja kandidáti sú v tejto chvíli pre nás diskvalifikovaní,“ zdôraznil.Fico sa v pondelok vyjadril aj k rozsudku v kauze zmenky, ktorý bol vynesený voči Marianovi Kočnerovi Pavlovi Ruskovi . „Radšej ani nebudem komentovať tých 19 rokov ohľadom tých zmeniek, čo to je za nezmysel. Tu zabije človek kopancom do hlavy cudzinca, všetci ste hore nohami a koľko dostal? Päť rokov. Tu ani euro škody nebolo. Začínajú sa prijímať exemplárne politické rozhodnutia. Toto je koniec právneho štátu,“ povedal.