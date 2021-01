Na rieke Laborec sa narušila hrádza, voda postupne zaplavuje územie medzi Vojanmi a Krišovskou Lieskovou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dispečing Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v pondelok 25. januára po polnoci prijal informáciu, že v miestach, kde vykonávajú práce na plynovode, sa narušila hrádza na rieke Laborec. Dochádza tak k podmáčaniu a postupnému zaplaveniu nezastavanej časti medzi obcami Vojany a Krišovská Liesková (okr. Michalovce). Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák Aktuálne hydrologické podmienky nedovoľujú žiaden prístup do zasiahnutej lokality. „Správca toku podal návrh na vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity na rieke Laborec a na čerpacích staniciach Pavlovce nad Uhom a Čičarovce, prostredníctvom ktorých prečerpáva vodu do kanálovej siete, aby odľahčil zasiahnuté územie. Zároveň v najnižšom bode v obci Vojany preventívne inštaluje vrecia s pieskom,“ uviedol Bocák.Ako ďalej dodal Bocák, krízový štáb opakovane zasadá od 02.00 a na návrh správcu plánujú otvoriť polder Beša s cieľom odvrátenia prívalovej vlny od zastavenej časti.„Podľa aktuálnych informácií zástupca investora začal so zabezpečovacími prácami na poškodenej hrádzi rieky Laborec,“ uviedol Bocák.