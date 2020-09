Kováčik: Budeme prví v Európe, ktorí zakážu hrať futbalové zápasy. Krajiny s horšou situáciou to neurobili

Chceme byť pápežskejší ako pápež

Kováčik sa chce stretnúť s Matovičom

29.9.2020 - "Budeme prví v Európe, ktorí zakážu hrať futbalové zápasy. Krajiny s horšou situáciou s koronavírusom to neurobili. Neviem, či stojíme o také prvenstvo."Týmito slovami sa prihovoril médiám prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Reagoval tým na avizovanie opatrení Ústredného krízového štábu SR o zákaze všetkých hromadných podujatí vrátane športových od začiatku októbra.Výnimky sa budú vzťahovať iba na tie podujatia, kde budú mať všetci účastníci preukázateľne negatívne testy na koronavírus nie staršie ako 12 hodín. Zabezpečiť to v prípade časovo za sebou nasledujúcich futbalových zápasov je nepravdepodobné."Neviem, prečo chceme byť pápežskejší ako pápež. Nevidíme dôvod, aby krízový štáb a kompetentní ľudia nevnímali celé športové hnutie ako jednu obrovskú súčasť tejto spoločnosti. Futbal reálne produkuje prostriedky do štátneho rozpočtu. Nie sme partia skautov, ktorí si idú zahrať futbal vo voľnom čase. Máme 14-tisíc zamestnancov a 100-tisíc členov. Neviem, či si kompetentní uvedomujú, koľkým ľuďom dáva futbal prácu. Je to jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Žiadame vládu, aby zvážila tieto kroky, ktoré sú ešte len vo forme návrhu," argumentoval Kováčik.Podľa šéfa SFZ schválenie vyššie spomenutých opatrení by bolo likvidačné pre futbal, ktorý je najrozšírenejší a najmasovejší šport na Slovensku."Neviem si predstaviť, koľko by potom trval návrat do situácie nula. Pripúšťame to, že sa nejaké obdobie bude hrať bez divákov, ale potom musia prísť kompenzácie. A my sme od marca nedostali ani cent v rámci štátnych kompenzácie," pokračoval prvý muž slovenského futbalu.Kováčik opätovne požiadal premiéra Igora Matoviča o stretnutie a chce s ním celú situáciu v pokoji prediskutovať. Na hromadný protest sa zatiaľ podľa jeho slov futbalisti pod hlavičkou SFZ nechystajú."Robíme všetko preto, aby sme presvedčili kompetentných, že toto rozhodnutie nie je správne. Uvidíme, či sa nám podarí komunikovať. Kým je možné vysvetľovať argumenty, treba využiť tieto nástroje. O žiadnom konkrétnom kroku zatiaľ neviem, čo sa týka protestov. Musíme si počkať na definitívne stanovisko," dodal Kováčik.