Konanie Medzinárodného maratónu mieru je stále otázne, organizátori majú pripravené testy

Dve verzie konania podujatia

Potrebujú detailný výklad predpisov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach chcú mať najneskôr v stredu jasno v tom, za akých podmienok a či vôbec sa v nedeľu 4. októbra uskutoční toto prestížne atletické podujatie. Riaditeľ MMM Branislav Koniar o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii v Košiciach.Od štvrtka 1. októbra totiž majú na Slovensku platiť nové mimoriadne prísne pravidlá týkajúce sa aj organizácie športových akcií. Jednou z podmienok je aj to, že účastníci musia mať negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako dvanásť hodín.Organizátori MMM už teraz vedia, že maratónsku trať si v nedeľu v Košiciach odbehne maximálne 200 vytrvalcov. Pre nich by mali pripravené aj antigénové testy, možnosť ich použitia by však košickí organizátori museli mať schválenú od najvyšších autorít."Medzinárodný maratón mieru môžu zachrániť len najvyššie autority. My sme pre organizáciu urobili maximum a sme pripravení k súčinnosti. Je nám nesmierne ľúto, že MMM nemôžeme organizovať v plnom rozsahu. Puká nám srdce, ale podmienky to inak neumožňujú," prezradil v utorok Branislav Koniar. Doplnil tiež, že pripravené antigénové testy majú 98-percentnú presnosť.Košičania v prípade kladného stanoviska na použitie antigénových testov majú v rukáve dve verzie konania podujatia. Prvou verziou sú medzinárodné preteky na klasickej certifikovanej trati, druhou súťaž domácich vytrvalcov ako majstrovstvá SR s doplnením ďalších do maximálneho počtu 200. Pri druhej možnosti by sa podujatie konalo na špeciálnom okruhu v centre mesta a maratónci by ho absolvovali viackrát."Keď sme v polovici septembra výrazne redukovali počty športovcov, netušili sme, že redukovať budeme musieť ešte viac," poznamenal v stredu sklamaný Koniar. Organizátori nechcú len tak ľahko dopustiť, aby sa MMM v Košiciach nekonal prvýkrát od jeho založenia v roku 1924. Ide o najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete, ani svetová vojna neznamenala prerušenie konania tohto podujatia.Branislav Koniar v utorok tiež informoval, že v súvislosti s predpismi potrebujú organizátori ich detailný výklad, kto všetko musí podstúpiť testy a podobne. Aj od toho bude záležať celkový počet účastníkov.