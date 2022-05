Kováčik je symbolom pokriveného systému. Je spoluzodpovedný za nízku dôveru ľudí v spravodlivosť, tvrdí Via Iuris

Kováčik zlyhal na celej čiare

Úplatky od mafie

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa už navždy zostane symbolom pokriveného systému, ktorý namiesto boja za spravodlivosť napomáhal organizovanému zločinu.Zhodnotila to mimovládna organizácia Via Iuris vo svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Ten uznal Kováčika za vinného, že ako špeciálny prokurátor zobral úplatok od mafie a tiež za to, že z prokuratúry opakovane vynášal utajované informácie a materiály.Via Iuris zdôraznila, že Kováčik zlyhal morálne aj profesionálne. „Súd tak potvrdil, že špeciálny prokurátor, ktorý mal stáť na strane spravodlivosti v boji s tým najhorším zločinom, sa v skutočnosti zločincami nechal uplácať,“ pokračovali.Mimovládka vysvetlila, že právomoci špeciálneho prokurátora v trestnom konaní sú také rozsiahle, že aj drobné chyby môžu mať zásadný vplyv na prešetrovania závažných káuz.„Ak je v pozícii špeciálneho prokurátora človek, ktorý v prospech spravodlivosti nielenže nekoná, ale svoje silné právomoci zneužíva v prospech zločinu, potom nesie veľkú časť zodpovednosti za to, akú nízku dôveru v spravodlivosť majú občania tejto krajiny,“ doplnili. Podľa Via Iuris dáva rozhodnutie najvyššieho súdu nádej v navrátenie dôvery v spravodlivé Slovensko.Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za vinného. Uložil mu trest odňatia slobody na osem rokov s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej udelil odsúdenému peňažný trest 100-tisíc eur.Súd zároveň zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 20. septembra, ktorý ho odsúdil na 14 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Senát NS SR oslobodil Kováčika z obžaloby týkajúcej sa podpory zločineckej skupiny a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.Zároveň ho však uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku od Ľudovíta Makóa vo výške 50-tisíc eur. Vinným je tiež z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, a to pre vynášanie citlivých informácií.Bývalý špeciálny prokurátor môže požiadať o prepustenie po odpykaní polovice trestu. Do celkovej výšky trestu sa mu započítava aj 17 mesiacov, ktoré si už Kováčik odsedel vo vyšetrovacej väzbe. O prepustenie tak bude môcť požiadať už koncom roka 2024.