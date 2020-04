Kovaľčuk má stále hlad po hokeji, najlepšími ruskými hráčmi histórie sú preňho Fiodorov a Bure

Otec sa zlata nedožil

Udržiava sa vo forme

Šipačov NHL nezvládol

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - V dlhodobej časti NHL odohral 926 zápasov a nazbieral 876 bodov za 443 gólov a 433 asistencií. Ak by však nevynechal 5 sezón, počas ktorých pomohol SKA Petrohrad k dvom titulom v KHL, mohol sa v zámorí zaradiť medzi bodových "tisíckarov". Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk (36) to však vôbec neberie tragicky."Nikdy dopredu neviete, čo sa stane. V KHL som prežil pekné časy a najmä sa mi podarilo byť členom ruského tímu, ktorý v Pjongčangu získal olympijské zlato. Môj otec veľmi chcel, aby som vyhral zimnú olympiádu. Nedožil sa toho, zomrel pred 12 rokmi. Jeho cieľ bol však aj mojím cieľom a správne som tušil, že v budúcnosti budú olympijské hry bez hráčov z NHL," uviedol Iľja Kovaľčuk v rozhovore pre Sport-Express.Túto sezónu začal kedysi excelentný strelec v tíme Los Angeles Kings , no stal sa tam nepotrebným. Pokračoval v Montreale pri Tomášovi Tatarovi, ale po 22 zápasoch sa zasa sťahoval - k nemenej slávnemu krajanovi Alexandrovi Ovečkinovi do Washingtonu . Po siedmich zápasoch však Kovaľčuka aj celú sezónu zastavil nebezpečný koronavírus."Keď sme na Nový rok večerali spolu s hráčmi Washingtonu, usúdili sme, že by bolo dobré si spolu zahrať. Nakoniec sa to podarilo, Alex Ovečkin sa na mňa pýtal u vedenia klubu, ale nátlak na nich určite nevyvíjal," skonštatoval Kovaľčuk."V tíme sme vytvorili dobrú partiu a boli sme pripravení víťaziť. Verím, že táto sezóna sa ešte obnoví a budeme môcť ukázať v play-off svoju kvalitu," dodal skúsený ruský krídelník.Momentálne je Kovaľčuk v domácej karanténe s manželkou a ich štyrmi deťmi. Svet internetu už obleteli ich spoločné videá ako Iľja cvičí s manželkou Nikol na chrbte. Bývajú v losangeleskej prominentnej štvrti Beverly Hills."Snažíme sa jeden druhého nepozabíjať, keď už máme na seba toľko času," s dávkou zveličenia vravel Kovaľčuk a ďalej pokračoval vo vážnejšom tóne: "Máme doma niekoľko fitness zariadení, stacionárny bicykel aj činky. Musím povedať, že Nikol je ešte viac ponorená do tréningu ako ja. Samozrejme, tiež sa snažím udržiavať vo forme. A či si všímam, ako žijú herci vedľa nás v Beverly Hills? Neviem, lebo nie som fanúšik sledovania iných ľudí. To radšej prenechám iným."Počas svojho pôsobenia v Petrohrade hrával aj s Artemijom Panarinom, Jevgenijom Dadonovom a Vadimom Šipačovom. Práve tento útok, ktorý dal dokopy vtedajší tréner Viačeslav Bykov, bol postrachom pre súperových brankárov. Všetci traja potom odišli do NHL, ale s rôznymi výsledkami.Zatiaľ čo z Panarina sa stala v Chicagu Columbusu a najmä v tíme New York Rangers jagavá hviezda profiligy a Dadonov sa na Floride zaradil k stabilným členom tímu Panthers, Šipačov sa nepresadil vo Vegas Golden Knights a vrátil sa späť do KHL. V práve nedokončenej sezóne bol však v drese Dinama Moskva najproduktívnejší hráč základnej časti."Keď prišiel Artemij Panarin do Chicaga, ihneď bolo jasné, že to bude hviezda. Bol stopercentne pripravený na NHL. Vadim Šipačov však vo Vegas neuspel. Ja som ho varoval, že nikto sa mu nebude ´strkať do zadku´ a starať sa mu o pohodlie. Je veľmi ťažké prísť v neskoršom veku do NHL a on to nezvládol. Vrátil sa do KHL a dnes je tam opäť jeden z najlepších a najdominantnejších centrov a to ma teší," vravel Kovaľčuk.Kovaľčuk je najstarším z tria hviezdnych ruských tridsiatnikov, ktorí sa za ostatné desaťročie výrazne presadili v NHL. Ďalšími dvoma sú Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin. Ako by však držiteľ siedmich medailí z majstrovstiev sveta (2x zlato, 2x striebro, 3x bronz) odpovedal na otázku, kto je najlepší ruský hokejista v histórii?"Je ich veľa a ťažko mi je niekoho osobitne vyzdvihnúť. Myslím si však, že Sergeja Fiodorova a Pavla Bureho by som mohol menovať. Keď hrali v reprezentácii, boli výrazne dominantní. A aj brankárov máme veľa dobrých a to aj v súčasnosti. Z nedávnej minulosti si spomínam na Jevgenija Nabokova," poznamenal útočník, ktorý si kedysi v Atlante zahral aj s elitným Slovákom Mariánom Hossom.Na otázku, ako dlho ešte mieni hrať hokej na vrcholnej úrovni, pár dní pred svojimi 37. narodeninami odpovedal: "Pokiaľ budem vo forme. Zatiaľ mám hlad po hokeji. Stále chcem vyhrávať a momentálne mi hokej veľmi chýba. Už aby sme boli späť na ľade."