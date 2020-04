Tragická smrť útočníka Edmontonu Oilers. Colby Cave hral s Chárom aj s Jurčom, Pospíšilovi dal nakladačku

Sezóna v drese Edmontonu

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zámorskú hokejovú NHL zasiahla tragická správa. V sobotu tam totiž na následky krvácania do mozgu zomrel 25-ročný kanadský útočník Colby Cave.Cave krvácanie do mozgu utrpel v prvej polovici aktuálneho týždňa a lekári ho držali v umelo vyvolanej kóme. V utorok mu v nemocnici vyoperovali koloidnú cystu, ktorá spôsobovala tlak na mozog.Colby Cave absolvoval v tejto sezóne v drese Edmontonu Oilers 11 zápasov a strelil jeden gól. V nižšej súťaži AHL v tíme Bakersfield Condors, v ktorom bol spoluhráčom slovenského útočníka Tomáša Jurča, absolvoval 44 stretnutí s bilanciou 11 gólov a 12 asistencií.Celkovo v NHL odohral spolu 67 duelov za Boston Bruins a Edmonton s bilanciou 4 góly a 5 asistencií. Informáciu potvrdil oficiálny web NHL.Počas pauzy v základnej časti profiligy spôsobenej pandémiou koronavírusu táto tragédia zasiahla každého z kolotoča zámorskej hokejovej súťaže. Aj mnohí slovenskí hokejisti na sociálnych sieťach popriali rodine zosnulého hokejistu sústrasť a svojmu niekdajšiemu súperovi či spoluhráčovi pokojný odpočinok.V rokoch 2018 až 2019 bol v organizácii Bruins , v ktorej je hrajúcou legendou slovenský obranca Zdeno Chára. "Som veľmi smutný a je mi ľúto tejto straty. Naše myšlienky a modlitby sú s vami v týchto ťažkých časoch. Sme vďační za čas, ktorý sme strávili s takou špeciálnou osobou, akou bol Colby. Bol to skvelý spoluhráč a kamarát. Bude nám veľmi chýbať. Za seba aj ostatných hráčov Bostonu by som chcel vyjadriť podporu pri vašej strate," priniesol oficiálny web klubu Boston Bruins slová Zdena Cháru adresované rodinám zosnulého hokejistu.Smútok zo straty mladého hokejistu zasiahol aj slovenského útočníka Martina Pospíšila, ktorý mal priamu skúsenosť s Colbym Cavom z úvodu sezóny 2019/2020. Počas duelu AHL medzi Stocktonom Heat a Bakersfieldom Condors totiž prišlo k pästnej výmene medzi spomenutou dvojicou a Kanaďan "zložil" Slováka jedným dobre miereným úderom. Ujať sa ho museli zdravotníci.Pár hodín po skončení duelu slovenského mladíka prekvapila správa od súpera: "Ahoj kamoš. Tu je Cave z Bakersfieldu. Chcem sa uistiť, že si v poriadku. Si ozaj trvdý chlapík. Rešpektujem a ctím si hráčov, ktorí sa vedia zastať sami seba. Verím, že čoskoro sa dáš do poriadku." Po tragickom úmrtí kanadského hokejistu správu od súpera napísal Pospíšil na instagrame a doplnil k nim: "Na tieto slová nikdy nezabudnem."Ku kondolujúcim sa pripojil aj najlepší hokejista histórie Wayne Gretzky. "Bol to úžasný hokejista so svetlou budúcnosťou, avšak ešte lepší človek. Naše myšlienky a modlitby sú s jeho manželkou Emily a celou rodinou," napísal Gretzky na twitteri.