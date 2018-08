Kovalík nepostúpil do 2. kole kvalifikácie na US Open

kvalifikácia - muži, 1.kolo:



Ernesto Escobedo (USA) - Jozef KOVALÍK (1-SR) 6:2, 3:6, 7:6 (4)

New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík nepostúpil na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open do 2. kola kvalifikácie. Ako najvyššie nasadený hráč prehral v 1. kole v stredu po trojsetovej bitke s domácim Ernestom Escobedom 2:6, 6:3 a 6:7 (4).