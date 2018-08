Couturier si poranil koleno a vynechá štyri týždne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Philadelphia 23. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers sa musí štyri týždne zaobísť bez centra Seana Couturiera, ktorý si druhýkrát v priebehu piatich mesiacov zranil koleno.Generálny manažér klubu Ron Hextall v piatok oznámil, že Couturier sa zranil už 10. augusta počas exhibičného zápasu. Dvadsaťpäťročný útočník sa zapojí do tréningového kempu, ktorý sa začne 14. septembra, no bude sa pripravovať len samostatne. Do plnej záťaže by sa mal dostať až v jeho polovici.Couturier si v apríli po zrážke so spoluhráčom Radkom Gudasom poškodil krížny väz v pravom kolene, Hextall uviedol, že tentokrát ide o iné zranenie. Informovala agentúra AP.